"Очень не хотелось бы, чтобы это была "Ялта – 2, 3, 4": Зеленский высказался о возможной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на возможной встрече представителей США, Китая и России вероятным предметом разговора будут Ближний Восток, а также Украина. По его словам, не хочется, чтобы это была "Ялта – 2, 3, 4", то есть перераспределение влияния.

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Больше всего этой встречи хочет Россия, поскольку для нее такой формат выгоден, а меньше всего – Китай. Об этом Зеленский заявил на встрече с медиа.

Что известно

По словам президента, на сегодняшний день точно не определено, о чем могут говорить Китай, Россия и Америка. Однако безусловно, будут говорить о Ближнем Востоке и Украине.

"Очень не хотелось бы, чтобы это была "Ялта – 2, 3, 4", когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений – что можно так перераспределить", – сказал президент.

Он отметил, что сегодня мир совсем другой – фрагментарный мир очень сильно отличается от мира Второй мировой войны как до, так и после нее, также совсем другой и технологический мир.

Зеленский подчеркнул, что невозможно просто провести такое перераспределение между тремя, как бы этого ни хотела Россия.

Он заметил, что больше всех этой встречи хочет Россия, меньше всех – Китай.

"Я бы обратил внимание на то, кто больше всех хочет этой встречи. Я считаю, что после Аляски это будет еще одно такое дипломатическое, серьезное преимущество России, если все произойдет именно так, как сейчас "вбрасывают" россияне, говоря о своих желаниях насчет новой "Ялты". Думаю, что Россия хочет этого больше всех. Думаю, меньше всех этого хочет Китай. Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгодность этого формата для России".

Также президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы встреча в Абу-Даби состоялась до этого.