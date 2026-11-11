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"Очень хорошо подготовленный": Стубб раскрыл, какой "сигнал" дал Путин во время разговора об Украине

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 мин
5,6 т.
Александр Стубб
Александр Стубб. Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) /Julian Staib.

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал о своих впечатлениях от телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся в конце октября при участии премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Путин был хорошо подготовлен к беседе, внимательно слушал собеседников, но не продемонстрировал изменения позиции по отношению к Украине.

Об этом Стубб заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Он считает необходимым восстанавливать прямой диалог с Москвой.

Финский президент назвал телефонный разговор с российским диктатором "хорошим и прямым". Путин был спокоен, внимателен и хорошо подготовлен к обсуждению.

"Он очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и очень спокоен в том, как ведет разговор. И он точно умеет слушать", – охарактеризовал Стубб российского президента.

При этом финский лидер подчеркнул, что поведение Путина во время беседы не означает изменения его политической позиции. Российский диктатор продолжает отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Стубб объяснил, что решение поговорить с Путиным было продиктовано необходимостью обеспечить Европе место за столом переговоров о завершении войны. Он убежден, что европейские страны не могут оставаться в стороне от дипломатических процессов, если хотят влиять на их результат.

"Если мы хотим быть частью переговоров, мы не можем молчать и держать нажатой кнопку отключения звука. Мы должны говорить напрямую с россиянами", – заявил президент Финляндии.

Он уточнил, что разговор состоялся по согласованию с Украиной. Его целью было напрямую передать российской стороне ключевые послания Киева по поводу переговоров в Абу-Даби. Он выступал не как посредник, а как стопроцентный сторонник Украины. Он также ежедневно общается с Владимиром Зеленским.

Инициатива финского и норвежского лидеров вызвала недовольство у некоторых европейских партнеров. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала самостоятельные действия двух политиков, заявив, что не понимает их цели. Европа должна сохранять единство, а не действовать в одностороннем порядке.

Стубб не согласился с тем, что телефонный разговор расколол европейские страны. Напротив, он назвал его первой попыткой Европы непосредственно подключиться к посредничеству.

Финский президент также выразил надежду, что в дальнейшем инициативу по привлечению Европы к переговорам возьмут на себя Германия, Франция и Италия.

В то же время президент Финляндии скептически оценивает перспективы нынешнего переговорного процесса. Он не ожидает скорого мирного соглашения и сомневается, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Хорошим результатом переговоров в Абу-Даби уже можно было бы считать договоренность о дате следующей встречи на техническом уровне.

Отдельно финский лидер обратил внимание на угрозы безопасности Европы после завершения войны. Россия может перебросить свои войска к финской границе, поэтому европейские страны должны заранее думать о предотвращении новой агрессии.

При этом Стубб заверил, что Финляндия сейчас обладает чрезвычайно сильными оборонными возможностями: около миллиона резервистов, мощная армия и поддержка НАТО.

"Я никогда не видел Финляндию в более сильной позиции, чем сегодня", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что 27 октября во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным передал ему два послания от президента Украины Владимира Зеленского. В них говорится о готовности Украины к двусторонней встрече с РФ на уровне лидеров и о мерах деэскалации, которые предлагает Киев.

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