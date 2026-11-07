"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от Путина

Президент США Дональд Трамп находится под влиянием российского диктатора Владимира Путина, а возможно, даже был им куплен. Так считает бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес. Он также предположил, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Трамп может попытаться избежать ответственности за свои действия.

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Об этом Годжес заявил 5 ноября в эфире немецкого политического ток-шоу Maybrit Illner на телеканале ZDF. Во время обсуждения американской политики генерал раскритиковал Трампа за коррупцию и его отношение к России.

"Я думаю, его купили"

Комментируя характер отношений американского президента с Путиным, Годжес выразил уверенность, что российский диктатор имеет рычаги влияния на Трампа.

"Думаю, его [Трампа] купили", – заявил генерал.

Он отметил, что не может подтвердить это письменно, однако считает такую версию совершенно очевидной. По мнению Годжеса, Трамп оказался в ситуации, когда ему придется либо открыто признаться в своей зависимости от кремлевского главаря, либо пытаться скрыться от ответственности.

Генерал предположил, что американский лидер может попытаться избежать наказания за свои действия, рассчитывая на защиту со стороны своего преемника

Годжес назвал коррупцию в администрации Трампа позором для США

Отдельно генерал раскритиковал коррупцию в американской власти. Он отметил, что у Соединенных Штатов никогда не было идеального президента, однако нынешнюю ситуацию считает особенно постыдной.

По словам Годжеса, проблема заключается не только в том, что сам президент коррумпирован, но и в том, что он позволяет коррупцию в своем ближайшем окружении.

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Генерал назвал это "невероятным позором" для страны. Он подчеркнул, что такая ситуация подрывает доверие к американской власти и ее институтам.

Демократы готовят расследование в отношении Трампа и его окружения

Во время эфира корреспондент ZDF в США Эльмар Тевессен обратил внимание на политические последствия поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. По его оценке, после перехода контроля над законодательным органом к демократам расследования в отношении администрации Трампа могут получить значительно более широкий размах и даже перерасти в уголовные дела.

Главные истории дня

О планах демократов использовать новые полномочия для расследований пишут и американские СМИ. В частности, Associated Press сообщило, что после победы на выборах демократы готовят масштабные проверки деятельности Трампа, его семьи и приближенных лиц.

Среди возможных направлений расследований – финансовые интересы президента и его семьи, деловые операции, возможное использование государственной должности для личного обогащения, а также деятельность отдельных федеральных ведомств. Демократы планируют использовать полномочия Конгресса для получения документов, проведения слушаний и вызова должностных лиц для дачи показаний.

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Американские СМИ также обращают внимание на то, что демократы рассматривают антикоррупционную тематику как одно из центральных направлений своей политической стратегии. В то же время расследования в отношении Трампа могут столкнуться с сопротивлением Белого дома, юридическими спорами и попытками администрации ограничить доступ Конгресса к документам и свидетелям.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что после промежуточных выборов американский парламент больше не будет подчиняться Дональду Трампу. Он пригрозил расследованиями и судебными исками в отношении президента.