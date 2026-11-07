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"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от Путина

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
3,7 т.
"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от Путина
Годжес обвинил Трампа в зависимости от Путина. Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп находится под влиянием российского диктатора Владимира Путина, а возможно, даже был им куплен. Так считает бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес. Он также предположил, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Трамп может попытаться избежать ответственности за свои действия.

Об этом Годжес заявил 5 ноября в эфире немецкого политического ток-шоу Maybrit Illner на телеканале ZDF. Во время обсуждения американской политики генерал раскритиковал Трампа за коррупцию и его отношение к России.

"Я думаю, его купили"

Комментируя характер отношений американского президента с Путиным, Годжес выразил уверенность, что российский диктатор имеет рычаги влияния на Трампа.

"Думаю, его [Трампа] купили", – заявил генерал.

Он отметил, что не может подтвердить это письменно, однако считает такую версию совершенно очевидной. По мнению Годжеса, Трамп оказался в ситуации, когда ему придется либо открыто признаться в своей зависимости от кремлевского главаря, либо пытаться скрыться от ответственности.

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Генерал предположил, что американский лидер может попытаться избежать наказания за свои действия, рассчитывая на защиту со стороны своего преемника

Годжес назвал коррупцию в администрации Трампа позором для США

Отдельно генерал раскритиковал коррупцию в американской власти. Он отметил, что у Соединенных Штатов никогда не было идеального президента, однако нынешнюю ситуацию считает особенно постыдной.

По словам Годжеса, проблема заключается не только в том, что сам президент коррумпирован, но и в том, что он позволяет коррупцию в своем ближайшем окружении.

Генерал назвал это "невероятным позором" для страны. Он подчеркнул, что такая ситуация подрывает доверие к американской власти и ее институтам.

Демократы готовят расследование в отношении Трампа и его окружения

Во время эфира корреспондент ZDF в США Эльмар Тевессен обратил внимание на политические последствия поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. По его оценке, после перехода контроля над законодательным органом к демократам расследования в отношении администрации Трампа могут получить значительно более широкий размах и даже перерасти в уголовные дела.

О планах демократов использовать новые полномочия для расследований пишут и американские СМИ. В частности, Associated Press сообщило, что после победы на выборах демократы готовят масштабные проверки деятельности Трампа, его семьи и приближенных лиц.

Среди возможных направлений расследований – финансовые интересы президента и его семьи, деловые операции, возможное использование государственной должности для личного обогащения, а также деятельность отдельных федеральных ведомств. Демократы планируют использовать полномочия Конгресса для получения документов, проведения слушаний и вызова должностных лиц для дачи показаний.

Американские СМИ также обращают внимание на то, что демократы рассматривают антикоррупционную тематику как одно из центральных направлений своей политической стратегии. В то же время расследования в отношении Трампа могут столкнуться с сопротивлением Белого дома, юридическими спорами и попытками администрации ограничить доступ Конгресса к документам и свидетелям.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что после промежуточных выборов американский парламент больше не будет подчиняться Дональду Трампу. Он пригрозил расследованиями и судебными исками в отношении президента.

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