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Второй день переговоров в Абу-Даби: какие вопросы станут ключевыми

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
537
Второй день переговоров в Абу-Даби: какие вопросы станут ключевыми
Первый день переговоров в Абу-Даби. Источник: Мы – Украина

11 ноября продолжается второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, ОАЭ. Стороны обсудят возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море.

OBOZ.UA следит за событиями и сообщает, как проходят переговоры.

По данным российских СМИ, начало встречи запланировано на 10:00 по киевскому времени.

Что известно

Стороны подтвердили общую приверженность формированию послевоенной архитектуры европейской безопасности.

Также издание AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщило, что Украина стремится получать финансирование для содержания 800-тысячной армии как минимум в течение 10 лет после окончания войны. Это необходимо, чтобы иметь возможность защититься от возможной будущей агрессии России.

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Кто в составе украинской делегации

В состав украинской переговорной группы вошли:

  • глава СВР Рустем Умеров
  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;
  • бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов;
  • заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий и Гнатов координируют военное направление диалога.

Кто в составе российской делегации

Делегацию от России вновь возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщили российские СМИ. Также в ее состав вошли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Кроме того, в экспертную группу от российской стороны заявлены заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как прошел первый день трехсторонних переговоров.

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