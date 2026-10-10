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"Второго дня не будет": переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналист

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"Второго дня не будет": переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналист
Американская делегация

Переговоры в Майами (США), направленные на активизацию дипломатических усилий для достижения прочного и справедливого мира в Украине, завершились досрочно. Ранее планировалось, что встречи украинской делегации с американцами и европейцами состоятся 9 и 10 октября.

Однако стороны ограничились лишь одним днем. Об этом на платформе X сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.

"Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось. "Второго дня не будет", – говорится в сообщении.

''Второго дня не будет'': переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналист

Пост. Источник: Скриншот

О чем говорили на встрече 9 октября

В то же время 9 октября, по итогам первого дня встречи, представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф отметил, что участники переговоров провели "конструктивную" беседу, направленную на прекращение войны в Украине.

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"Представители Соединенных Штатов Америки, "тройки ЕС", Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные обсуждения потенциальных путей деэскалации и завершения войны с Россией в преддверии зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долгосрочного мира", – говорится в сообщении.

Он сообщил, что участники встречи рассмотрели ряд вопросов, в частности:

– подготовку к зимнему периоду;

– укрепление энергетической устойчивости;

– обеспечение экспорта зерна.

Кроме того, речь шла о гарантиях безопасности, долгосрочной защите Украины и Европы от будущих конфликтов, а также о послевоенном восстановлении украинской экономики и перспективах вступления страны в ЕС.

По мнению Виткоффа, обмен мнениями был конструктивным и способствовал определению направлений для дальнейшей проработки перед следующим контактом США с Россией.

"Участники подтвердили свою общую приверженность продолжению дипломатических усилий для достижения устойчивого мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для долгосрочной стабильности и процветания", – подытожил он.

''Второго дня не будет'': переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналист

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября запланированы важные встречи с американской и европейской сторонами. По словам Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатических усилий для достижения устойчивого и справедливого мира.

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Он сообщил, что Россия готова немедленно направить 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, должны поступить в ноябре, а впоследствии – дополнительный миллион тонн. Поставки еще трех миллионов тонн топлива будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский дипломатично назвал это соглашение "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и не принесут никакой пользы цивилизованному миру".

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