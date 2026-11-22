Конечно, Трамп постоянно эпатирует публику. Особенно в своей Truth Social.

Видео дня

Но это лишь иллюстрация давно известного факта, неоднократно озвученного им на словах и подтвержденного делом. Трамп последовательно спасает своего друга даже "не щадя живота своего", то есть себе во вред. Можно было бы подумать, что даже бескорыстно. Но нет, тут будут сомнения.

Далее текст на языке оригинала.

А тепер давайте подумаємо чого нам і нашим партнерам у Європі можна чекати від їхньої "дружби"? Яких ще гарантій безпеки вам не вистачає?

Адже гарантії безпеки, коли йдеться про стримування ворожого нападу, можуть надавати лише союзники. Друг нашого ворога не може бути нашим союзником. "Гарантії" від такого союзника – це заздалегідь визначений обман. Ілюзії безпеки, а не гарантії. Ну, або гарантії самообману.

РЕКЛАМА

І це не тільки України стосується, а й самого НАТО. Насамперед Польщі з її ставкою на "Форт Трампа" як проект постійно діючої військової бази США. Бажання зрозуміле, наш Зеленський теж нещодавно його озвучував, у контексті його розуміння "статті 5" гарантій безпеки від США – як розміщення військових баз для негайного реагування у випадку повторення агресії...

Але стоп. Це ж були б бази "друга Путіна"...

Главные истории дня

Тому ні, спочатку піде Трамп, потім Путін, а потім... Без цього не буде ніякого діла (і ніякого deala) з цими гарантіями. Тільки відволікання нашої уваги на негідний предмет.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...