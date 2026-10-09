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Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии
Владимир Зеленский и Мартин Херем. Источник: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Мартином Херемом. Среди основных тем были укрепление защиты украинского неба, финансирование закупок средств ПВО и экспорт украинского оружия в Эстонию.

О результатах встречи Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Эстония активно помогает Украине укреплять противовоздушную оборону.

В частности, президент отметил поддержку программы PURL, благодаря которой Украина получает перехватчики баллистических ракет. В ходе встречи стороны также обсудили возможность новых взносов и поиск дополнительного финансирования для закупки средств ПВО.

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Drone Deal и перехватчики баллистических ракет: Зеленский рассказал, какие важные темы он обсудил с министром обороны Эстонии

Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Эстонии Мартином Херемом. Источник: Офис президента

Особое внимание уделили Drone Deal – соглашению, которое позволяет Украине экспортировать собственное вооружение в Эстонию. Как пояснил Зеленский, благодаря этому Эстония сможет получить проверенное оружие, а Украина – дополнительные средства на оборону.

Стороны договорились, что их команды будут оперативно работать над формированием экспортного пакета. Зеленский также поблагодарил Эстонию за поддержку Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания объявила о выделении 54 млн фунтов стерлингов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине накануне пятой зимы полномасштабной войны. О новом пакете заявил министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время первого визита в Украину в этой должности. Средства будут направлены, в частности, на ремонт энергетической инфраструктуры, обеспечение резервного энергоснабжения, а также поддержку систем отопления и водоснабжения. В ходе визита Милибенд встретился с Зеленским и посетил место российского удара в Прилуках в Черниговской области.

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