ГПСУ опровергла версию Ткача о выезде Кравченко за границу: "Информация ложная и крайне абсурдная"

ГПСУ опровергла версию Михаила Ткача о выезде экс-генпрокурора Руслана Кравченко за границу. Ранее журналист УП утверждал, что Кравченко якобы не выпускали за границу из-за отметки НАБУ и САП, а пропустили только после "звонка из Киева".

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Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал эту информацию ложной и абсурдной. На самом деле никакого запрета на выезд не было. Поручение предусматривало лишь информирование соответствующего органа о пересечении границы.

"В этом случае запрета не было, а соответственно, действовали и пограничники. Когда ограничения от уполномоченных органов указаны в системе, лицо не допускается к выезду", – подчеркнул он.

Адвокат Олег Шрам также обратил внимание на пробелы в версии Михаила Ткача: если бы НАБУ и САП имели основания объявить Кравченко подозрение, они могли сделать это до или после его командировки.

"Но этого не произошло ни на следующий день, ни через день, ни через неделю, ни через месяц, ни до сих пор. Так к чему это? Понимаю, всем тяжело, но не настолько же, чтобы писать подобную чушь", – подчеркнул Шрам.