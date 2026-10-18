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Длину пути никто не рассчитал: где Украине взять силы, чтобы сражаться дальше, и какой должна быть победа

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
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Военные ВСУ
Военные ВСУ. Иллюстративное фото. Источник: Генеральный штаб Украины

На пятом году полномасштабной войны Украина по-прежнему сталкивается со многими вызовами. Россия, как и раньше, пытается заставить Украину капитулировать, измотать ее фронтом и ударами по энергетике.

Как долго продлится борьба, никто не знает, как и то, насколько прочной будет поддержка партнеров. Издание "Зеркало недели" в своей статье проанализировало текущую ситуацию и выяснило, где Украине взять силы, чтобы продолжать сражаться, и какой должна быть победа.

Армия

Авторы материала отметили, что сейчас меняется сама война, и на новые способы врага разрушать нашу способность сопротивляться нельзя отвечать по-старому – ни на фронте, ни в тылу. Наша способность сопротивляться во многом зависит и от того, как на это давление реагируют США и Европа.

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"Россия пытается заставить Украину капитулировать. Нас – измотать фронтом и ударами по энергетике. США – втянуть в дипломатический и экономический торг, где маленькая Украина рискует стать частью сделки великих. Европу — запугать гибридным давлением, ядерными угрозами и диверсиями", – говорится в материале.

Первая задача, которую президент Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим Михаилом Драпатым, – удержать ситуацию на фронте. За операцией "Вивальди" последуют другие – речь идет об активном использовании дронов и наземных роботов для штурма и минирования, а также о единой системе управления войсками, устойчивой к вражеской РЭБ.

В издании подчеркнули, что новая война требует не только новых технологий – она требует другой системы управления армией, и для этого у ВСУ есть несколько внутренних резервов. Среди них – изменение структуры управления войной.

"Если Драпато удастся реализовать свой план, то Генштаб станет мозговым центром: доктрина, планирование операций, подготовка, комплектование, анализ. Кинетическую энергию войны – непосредственное управление войсками – возьмет на себя Командование объединенных сил (КОС), а обеспечение ВСУ всеми необходимыми ресурсами – "главный офис", Министерство обороны", – отметили в материале.

Армия должна работать как единый слаженный организм, в котором верховный главнокомандующий, главком, Генштаб, Минобороны и КОС имеют свои роли и общую цель – результат, говорится в исследовании.

"Высокоточным оружием должна стать сама система. В этом – один из ресурсов для продолжения борьбы", – подчеркнули в материале.

Общество

По данным Киевского международного института социологии за октябрь, 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько понадобится. При этом 69% готовы поддержать определенный сценарий прекращения огня при условии сохранения независимости, непризнания оккупации и наличия гарантий безопасности. Готовность сопротивляться сочетается с желанием закончить войну. И не означает согласия на любые условия мира.

В исследовании, которое Центр Разумкова провел по заказу ZN.UA в 2024 году, 51% респондентов называли возвращение к границам 1991 года минимальным условием мира. И в то же время 46% не считали позором уклонение от военной службы. Это не означает, что они сами уклонялись или не были готовы воевать. Однако это показывает противоречие между ожиданиями от войны и отношением к личной ответственности за ее результат.

Где взять силы для борьбы

Главным ресурсом для борьбы является наша сила и стойкость, отметили в издании. Там подчеркнули, что предел политической готовности партнеров – это еще не предел их возможностей. И хотя Россия по-прежнему сохраняет способность воевать, Европа боится цены собственной безопасности, Трамп мечтает о сделке с Москвой, а ошибки, которые допускает Украина, ослабляют тех, кто нас поддерживает, тем не менее у нас есть сила и стойкость, чтобы бороться. Издание приводит пример 2022 года и вызовы, через которые уже прошла Украина.

"Вспомним февраль 2022 года, когда на второй день войны Зеленскому от партнеров поступило предложение покинуть страну. А сколько потом мы добивались оружия, которое нам сначала отказывались предоставлять? Наша сила и стойкость способны изменять пределы их готовности. И это ресурс", – отметили авторы материала.

По мнению издания, нельзя линейно рассматривать ни продолжение сопротивления, ни наличие ресурсов, ни выход из войны. Ведь мы не знаем, какой фактор окажется решающим: успехи ВСУ, решимость Европы, договоренности США и России и т. д. Все варианты нужно учитывать, но на них нельзя полагаться, говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что министр обороны Италии объяснил, как он представляет себе победу Украины в войне. Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне в классическом понимании этого слова. По его мнению, настоящей победой для Киева станет вывод российских войск, прекращение бомбардировок и возможность для украинцев свободно жить и строить свое будущее.

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