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"Придется заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об атаках на Украину

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 8,8 т.
"Придется заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об атаках на Украину
Дмитрий Песков.
Источник: ТАСС

В Кремле сделали очередное циничное заявление об ударах по жилым домам и гражданской инфраструктуре Украины. Там заявили, что это якобы "ответ" на обещания сокрушительных ударов" по территории государства-агрессора.

Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он добавил, что Украине "придется заплатить цену за свои действия в отношении России в последние месяцы".

Что сказал Песков

Террористические удары по украинским городам и громадам в государстве-агрессоре ожидаемо выдали за "ответ" Украине за самозащиту. Песков попытался возложить на Украину ответственность за продолжение российского террора против гражданского населения – мол, оккупанты таким образом отвечают на украинские удары по законным военным целям на оккупированных территориях и в самой РФ.

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"Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", – сказал Песков пропагандистам РФ.

"Целесообразными целями", судя по последствиям атак РФ по Киеву и регионам Украины в сентябре, Москва считает жилые дома, образовательные, медицинские и научные учреждения, объекты промышленности и энергетики, склады продуктов и лекарств и многие другие исключительно гражданские объекты.

При этом "отвечает" агрессор якобы не только на сами удары Сил обороны, но и на анонсы нанесения таковых украинским президентом

"Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева", – добавил Песков.

Упомянул он также о мирных переговорах: "исчерпывающее заявление" о возможности возобновления таковых, по его словам, ранее сделал российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля на днях сказал, что РФ согласится лишь на переговоры, в которых будут учтены все "интересы Москвы". А они "всем очень хорошо известны и связаны с обеспечением безопасности страны"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной.  Он в очередной раз обвинил Украину в  "срыве" переговорного процесса.

По словам диктатора,  Российская Федерация "хотела возобновить диалог" до так называемых выборов в Госдуму, но в ночь на 20 сентября Силы обороны устроили массированную воздушную атаку на Москву и даже "била по избирательным участкам".

Теперь "Россия должна еще подумать" о возможности возобновления переговоров.

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