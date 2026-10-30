"Достигнут прогресс": в МИД прокомментировали будущее отношений с Польшей

Украине удалось несколько улучшить отношения с Польшей. Мы на пути к нормализации и замечаем прогресс, если сравнивать нынешнюю ситуацию с летом 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, который в пятницу, 30 октября, выступил на очередном брифинге и пообщался со СМИ. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Дипломат отметил, что стороны продолжают работу над нормализацией отношений. "Считаем, что на этом пути достигнут прогресс – по сравнению с тем, что было летом", – сказал пресс-секретарь МИД.

Тихий анонсировал, что уже в ноябре "можно ожидать новой динамики, большего количества украинско-польских контактов".

"Мы хотим, чтобы ноябрь стал месяцем нормализации с Польшей", – заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало

Новый виток конфликта Варшавы с Киевом из-за УПА произошел после 20 октября, когда Львовский областной совет принял постановления о провозглашении 2027-го годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича.

В ответ польский город Перемышль решил приостановить партнерское сотрудничество со Львовом, а Люблинское воеводство – со Львовской областью.

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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало решение львовских депутатов, подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с центральной властью и дипломатами.

Позже начальник ОВА (ОГА) Максим Козицкий пояснил: постановление Львовского облсовета о провозглашении года УПА не вступило в силу и не было подписано. Козицкий официально проинформировал об этом польскую сторону.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Министерстве национальной обороны РП опровергли новости о якобы прекращении поставок крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета.

Главные истории дня

– В то же время польский депутат Европарламента от партии "Конфедерация" Марцин Сипневский во время своего выступления разорвал портреты Бандеры и Шухевича, призвав прекратить оказывать украинцам финансовую и военную помощь.