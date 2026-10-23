"До сих пор нет ответа на главный вопрос": Зеленский назвал условия справедливого мира для Украины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗСДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAM"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAMНевосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор СтригунНевосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор СтригунОтключения света в Киеве в начале октября 2025 годаТрое суток без света и воды: сколько денег нужно украинцам, чтобы пережить блэкаутИллюстративное изображение: наличные купюры гривны и долларыУкраинцев "готовят" к новому курсу доллара: чего ожидать от банковИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака наконец-то выберутся из финансовой ямы: деньги самы будут приходить в рукиПремьер Сергей КорецкийПравительство определилось с новыми жесткими правилами бронирования: они изменятся уже с 1 декабря

"До сих пор нет ответа на главный вопрос": Зеленский назвал условия справедливого мира для Украины

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,9 т.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото. Источник: Пресс-служба ОП

В пятницу, 23 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова двигаться к реальной дипломатии после прекращения огня. Также в планах встреча украинской и американской команд в Абу-Даби в начале или середине ноября, где переговоры могут пройти на техническом уровне.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне, сообщает Укринформ. Прекращение огня должно предшествовать предметной работе над мирным планом.

"Сегодня это прекращение огня. Это пункт номер один, и, на мой взгляд, именно после этого мы сможем начать настоящую дипломатию, а рабочие группы смогут работать над планом", – подчеркнул президент.

После недавней встречи спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москве обсуждалась возможность разблокирования переговорного процесса. В дальнейшем, по словам главы государства, возможны трехсторонние переговоры на уровне лидеров.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
18,9 т.
Демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают США
18,9 т.
Демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают США
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
5,3 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
5,3 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
Александр КиршАлександр Кирш
5,1 т.
Бить Трампа, чтоб Путин боялся
5,1 т.
Бить Трампа, чтоб Путин боялся

Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых элементов справедливого мира должна стать сильная украинская армия. Для ее содержания Украине понадобится финансовая поддержка партнеров как минимум в течение десяти лет. Это также необходимо для восстановления страны после российских атак и поддержки экономики.

Кроме того, Украине потребуются системы противовоздушной обороны и другие технологии для защиты даже после окончания войны. Среди возможных составляющих гарантий безопасности президент назвал присутствие на территории Украины представителей европейской Коалиции желающих при поддержке США.

В то же время Зеленский обратил внимание на отсутствие четкого механизма реагирования на возможное повторное вторжение России.

"Нам нужен не просто мир. Мир должен быть справедливым и прочным. А это зависит от гарантий безопасности", – заявил глава государства.

До сих пор остается открытым вопрос, кто именно и как будет реагировать, если Россия вновь прибегнет к агрессии с применением беспилотников, ракет или сухопутных войск.

Среди других важных условий завершения войны Зеленский назвал восстановление Украины, привлечение американского и европейского бизнеса, а также вступление страны в Европейский Союз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заморозка войны на нынешних позициях может стать реальным способом ее завершения. Украина стремится как можно скорее прекратить боевые действия, однако не соглашается с тем, чтобы Россия добивалась территориальных уступок с помощью давления и массированных атак.

Похожие темы
Перемирие в УкраинеРоссияУкраинаАбу-ДабиВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!