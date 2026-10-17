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Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн

Мария ШевчукМария Шевчук
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Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн
Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн. Источник: "Европейская Солидарность"

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ очередную партию техники и оборудования. "Сегодня именно от того, насколько обеспечены Вооруженные Силы, зависит, будет ли Украина или нет. И у нас с вами нет ни малейшего сомнения – Украина будет", – подчеркивает пятый президент.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

На этот раз военные получили мобильные шиномонтажные станции, легковые багги, мобильные пилорамы, квадроциклы и генераторы на сумму почти 15 млн грн. Все это – крайне дефицитные позиции, особенно в преддверии зимы, отмечают защитники. К сожалению, государство до сих пор не обеспечивает их в полной мере.

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Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн

Петр Порошенко передал ВСУ технику и оборудование. Источник: "Европейская Солидарность"

"Сейчас обсуждается государственный бюджет на 2027 год. Что мы там видим? Повышение зарплат судьям, прокурорам, сотрудникам правоохранительных органов. А повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины мы там не видим. Мы этого не можем допустить. Поэтому мы будем сокращать все их "ебаки", кэшбэки, и все эти миллиарды гривен будем отдавать ВСУ", – говорит Порошенко.

Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн

Петр Порошенко передал ВСУ технику и оборудование. Источник: "Европейская Солидарность"

"Европейская Солидарность" продолжает бороться за то, чтобы налог на доходы, который платят военные, оставался в бригадах. Чтобы воины не тратили собственные средства на топливо, запчасти и батареи для нужд бригады. Чтобы деньги не растрачивались на предвыборные обещания, а направлялись на укрепление обороноспособности Украины", – пишет лидер партии в соцсетях.

Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн

Петр Порошенко передал ВСУ технику и оборудование. Источник: "Европейская Солидарность"

Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн

Петр Порошенко передал ВСУ технику и оборудование. Источник: "Европейская Солидарность"

Как известно, "Евросолидарность" требует исключить из проекта госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвободившиеся средства должны направляться исключительно на оборону и укрепление ВСУ. В команде Порошенко подсчитали, что перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию не менее полутриллиона гривен.

Судьба Украины зависит от ВСУ: Порошенко передал военным мобильные шиномонтажные станции, легковые багги и технику на 15 млн грн

Петр Порошенко передал ВСУ технику и оборудование. Источник: "Европейская Солидарность"

"Наши требования конкретны: не менее 500 миллиардов гривен дополнительных средств для военных, на закупку оружия и оборонных технологий; 30 процентов средств от военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал Раду не потерять США и вернуть на рассмотрение Антикоррупционную стратегию.

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