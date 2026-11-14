Пока в РФ не будет своего Брандта, Украине был бы полезен свой коллективный Медведев
Вследствие неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину путинская Россия безусловно и однозначно – на глазах у всего мира (включая США и КНР) – нарушила в частности:
Устав ООН,
Хельсинкский заключительный акт,
Будапештский меморандум,
Стамбульскую хартию европейской безопасности.
Далее текст на языке оригинала.
Таким чином було створено об’єктивні передумови того, що відтепер будь-які нові угоди чи домовленості з путінською РФ –
практично діятимуть лише за життя Путіна й майже миттєво повністю втратять реальну чинність після її закінчення.
Ця всім зрозуміла теза має постійно напівофіційно підкреслюватись в Україні "колективним Медведєвим" на всіх рівнях
(крім, звісно, президента чи керівництва ВР, Кабміну й МЗС),
що створюватиме паралельну політичну реальність для Мордору,
яка була би певним аналогом невизначеного ставлення в світі до статусів, приміром, Тайваню, Косово чи Абхазії.
За такого підходу підписати можна заради миру будь-що,
а потім все спростувати, посилаючись на переважаючу дію вищезгаданих документів
(до яких причетні Сполучені Штати – до трьох, а також Китай – до двох),
і почати вже з новим керівництвом Росії СПРАВЖНІ перемовини.
Якщо ж казати значно ширше, тобто на перспективу, – про повне сприйняття РФ як членкині міжнародного співтовариства в [далекому?] майбутньому,
то воно можливе лише після того, як там з’явиться свій Віллі Брандт,
який, нагадаю, на посту канцлера ФРН 7 грудня 1970 року став на коліна перед пам’ятником жертвам повстання у Варшавському гетто.
Саме так починалося Повернення Німеччини до Цивілізації.
[І тепер там можливе навіть таке –
пряма мова канцлера Мерца:
"Я хочу дуже чітко донести наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати в команді Європи та України".
Дійсно вельми чітко. Штати мають бути в команді Європи й України!]
Так от, Каяття КОЛИСЬ буде і в Росії –
тож повертатимуться колишні мордоряни до світу тільки таким чином.
Не завтра.
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