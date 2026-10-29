"Добудем Нобелевскую премию для Трампа": Соловьев размечтался о "СВО" против Норвегии. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев выдал новое абсурдное заявление. Он призвал Россию и США совместно провести "СВО" против Норвегии.

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По его словам, целью такого потенциального замысла якобы является добыть для президента США Дональда Трампа Нобелевскую премию мира. Об этом он сказал в эфире российского телеканала.

Что сказал Соловьев

Пропагандист Владимир Соловьев выдал очередное абсурдное предложение. Он предложил России и США совместно напасть на Норвегию. Такой циничный способ он придумал, чтобы, по его словам, "добыть для Трампа Нобелевскую премию мира".

В эфире российского телеканала пропагандист в агрессивной манере призвал договориться с Америкой о совместном нападении на Норвегию, чтобы таким образом обеспечить Трампу престижную награду.

Такие заявления звучат от него уже не впервые. Так, в январе рупор российской пропаганды призвал провести "СВО" в Армении. В своей передаче "Соловьев. Life" он заявил, что потеря Армении – не в интересах России, поэтому Москва могла бы начать новую "СВО" и там, чтобы не допустить выхода страны из "зоны влияния" Кремля. Эти слова не остались без внимания в Ереване – посла государства-агрессора вызвали в министерство иностранных дел Армении.

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После такого заявления Соловьева в Ереване отреагировали. Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в министерство иностранных дел Армении и вручили ноту протеста, в которой выразили глубокое возмущение заявлениями Владимира Соловьева.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы не хотела разрушать мосты в Украине и надеялась договориться. Она также заявила, что российское руководство не хотело уничтожать инфраструктуру, но, как утверждает пропагандистка, его к этому "заставили".

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