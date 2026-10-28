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"К нам обращались с сигналом": Зеленский объяснил ситуацию по предоставлению США разведданных Украине и ударов по российским НПЗ

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
93
"К нам обращались с сигналом": Зеленский объяснил ситуацию по предоставлению США разведданных Украине и ударов по российским НПЗ
Зеленский объяснил ситуацию с ударами по российским НПЗ. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущее состояние сотрудничества с американскими партнерами в сфере разведки, а также ситуацию вокруг атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ. По его словам, Украина и США возобновили полномасштабный обмен разведывательной информацией.

Президент выразил благодарность всем, кто способствовал этому решению, включая американское руководство и военных. Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями украинских медиа.

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