"К нам обращались с сигналом": Зеленский объяснил ситуацию по предоставлению США разведданных Украине и ударов по российским НПЗ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал текущее состояние сотрудничества с американскими партнерами в сфере разведки, а также ситуацию вокруг атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ. По его словам, Украина и США возобновили полномасштабный обмен разведывательной информацией.
Президент выразил благодарность всем, кто способствовал этому решению, включая американское руководство и военных. Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями украинских медиа.
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