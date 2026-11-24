Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар решил переписать историю советской оккупации Чехословакии, намекнув, что за вторжением 1968 года стояли украинцы. Мол, первый советский полк был "украинским", а Брежнев родился в Украине. Вот до какого интеллектуального и морального падения можно дойти, обслуживая политическое сближение с Москвой: оправдывать бывшего оккупанта, перекладывая его преступления на народ, который сам находился под имперским гнетом.

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Господин Бланар, напомним историю вашей собственной страны. В 1948 году коммунисты установили в Чехословакии диктатуру. За ней последовали политические репрессии, тюрьмы, цензура, преследование инакомыслящих и подчинение Москве. В августе 1968 года советские танки раздавили Пражскую весну – попытку чехов и словаков вернуть себе свободу. На улицах Братиславы, Праги, Кошице гибли безоружные люди. Советские оккупационные войска оставались в вашей стране до 1991 года. Более двух десятилетий чужая армия стояла на вашей земле, напоминая, кому принадлежит последнее слово.

А сегодня представитель правительства Роберта Фицо пытается снять с Кремля историческую ответственность, подсовывая собственному народу старую российскую пропаганду. Особое политическое убожество заключается в том, что именно словацкий МИД в 2023 году официально опроверг миф об ответственности украинцев за оккупацию Чехословакии. Выходит, министр готов пожертвовать даже исторической позицией собственного ведомства ради нынешнего политического курса.

Украинцы не отправляли танки на Братиславу. Приказ отдала Москва. Украинцы не создавали советскую империю по собственной свободной воле – они сами пережили ее оккупацию, Голодомор, репрессии и русификацию.

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Самое отвратительное в этой истории – политическая готовность части словацкого руководства пренебречь памятью собственных жертв ради сближения с государством, которое сегодня ведет захватническую войну против Украины.

Словацкий народ нашел силы освободиться от коммунистической диктатуры в 1989 году. Его нынешним руководителям стоит вспомнить, против чего тогда выходили люди на площади.

Потому что народ, который забывает собственное порабощение, рискует снова получить хозяев, которые будут объяснять ему преимущества московского сапога.

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Позор не Словакии, а политикам, которые торгуют ее исторической памятью!

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