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"Для сбивания "Шахедов": Зеленский рассказал, когда Украина получит шведские истребители Gripen

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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"Для сбивания "Шахедов": Зеленский рассказал, когда Украина получит шведские истребители Gripen
В Брюсселе Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Источник: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen в ближайшее время. Эти самолеты должны пополнить парк украинской боевой авиации и помочь, в частности, в сбивании реактивных "Шахедов".

Об этом глава государства написал в своём официальном Telegram-канале после обсуждения с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном вопросов поддержки Украины и необходимости укрепления противовоздушной обороны.

Поддержка Швеции

Зеленский поблагодарил шведское правительство за поддержку Украины и договоренности относительно истребителей Gripen. По его словам, важно продолжать оказывать помощь Украине на фоне российских атак.

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"Ценю позицию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона: важно усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот. Именно таким должен быть совместный ответ Европы на российскую эскалацию", — отметил президент.

В ходе беседы стороны также обсудили потребности Украины в защите от постоянных воздушных атак. Особое внимание уделили укреплению ПВО, поддержке энергетики перед зимним периодом и европейской интеграции Украины.

Защита от "Шахедов"

По словам Зеленского, шведские Gripen дополнят американские истребители F-16, которые уже используются Воздушными силами ВСУ. Одной из задач новых самолетов станет противодействие российским ударным беспилотникам, в частности реактивным "Шахедам".

Президент не уточнил конкретную дату прибытия истребителей, отметив лишь, что Украина ожидает их поставки в ближайшее время.

Зеленский также выразил благодарность народу Швеции, правительству страны и лично Ульфу Кристерссону за помощь Украине и совместную работу во имя безопасности Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в Швеции уточнили, сколько истребителей Gripen передадут Украине.

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