"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает сломить волю украинцев к сопротивлению и заставить страну отказаться от борьбы. РФ наносит удары по городам, энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, чтобы истощить общество и усилить усталость от войны.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил министр иностранных дел Украины в 2020–2024 годах Дмитрий Кулеба. Он убежден, что глава Кремля связал свою политическую миссию с войной против Украины, тогда как у других представителей российского руководства могут быть иные цели.

Россия пытается истощить Украину изнутри

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нынешняя война – это не только борьба на изнурение, но и противостояние воли. Побеждает тот, кто сохраняет решимость, находит ресурсы и адаптируется к обстоятельствам.

"Путин глубоко убежден, что его воля окажется сильнее как воли Украины, так и воли ее союзников в этой войне. Ресурс у него есть. Вопрос в том, хватит ли воли тратить этот ресурс на достижение конкретной цели. Именно поэтому он направляет всю свою политику на то, чтобы сломить нашу волю, а не просто лишить нас ресурсов. Он рассчитывает, что мы устанем, потеряем веру в возможность победы и сами откажемся от борьбы. Для него это принципиально: он хочет победить нас не только на поле боя, но и психологически", – сказал бывший глава МИД.

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Он отметил, что российские удары по жилым кварталам, энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре направлены не только на физические разрушения, но и на истощение украинского общества. Кремль рассчитывает, что постоянная опасность, перебои с электроэнергией, теплом и водой усилят усталость от войны и заставят украинцев усомниться в целесообразности дальнейшего сопротивления.

По оценке Кулебы, Москва пытается добиться уступок, изматывая Украину изнутри, а пребывание нынешнего лидера у власти означает сохранение угрозы продолжения войны.

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"Путин – это гарантия войны. Мы можем говорить о различной динамике войны. Она может быть такой, как сейчас. Может быть такой, как в 2015 году. Теоретически может быть и такой, как в период с 2016-го по 2022 год. Надо понять одну простую вещь: Путин уже не может существовать вне войны. Он пять лет перестраивал Россию и в итоге перестроил ее под войну. Это его историческое достижение, если говорить о том, как он сам видит свою роль. Это вся суть его миссии на земле в его собственном представлении. И сейчас эта миссия разворачивается у нас на глазах", – заявил он.

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Впрочем, по мнению Кулебы, среди российского руководства именно Путин наиболее целенаправленно стремится покорить Украину. Другие представители власти РФ, по его мнению, скорее пытались бы держать украинцев под контролем и запугивать их, но не ставили бы целью полное уничтожение страны. Зато кремлевский глава стремится добиться покорения Украины ценой человеческих жизней и масштабных разрушений.

Запад боится России после Путина

Кулеба подчеркнул, что Россия может существовать и после Путина, однако западные политики опасаются возможных последствий распада страны. По его мнению, на Западе преобладает подход, при котором сохранение нынешней российской системы считается менее рискованным, чем возможный хаос в результате ее разрушения.

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Изменить эту позицию западные государства могут лишь при условии прямой угрозы со стороны России, в частности в случае ее нападения на европейские страны. В то же время Кремль годами распространяет нарратив о том, что после устранения Путина к власти может прийти еще более опасный лидер.

"Они играют на этом страхе. Мол, разразится химическое оружие, разразится ядерное оружие. Но ведь, мужик, у вас и при Путине все это разрастается! Вы хотите объяснить людям: "Мы боимся, что после Путина распространится химическое оружие"? Да у вас и при Путине все это распространяется. Так в чем разница?" – резюмировал Кулеба.

Как писал OBOZ.UA, во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск российский диктатор подчеркнул, что полный захват Донецкой области остается одной из главных задач российской армии в войне против Украины. Отдельно Путин заявил, что "нанесение массированных ударов по Украине должно быть продолжено".