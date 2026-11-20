Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Путина своим другом во время последней встречи в Китае. Зеленский заявил, что для Украины глава Кремля является врагом и убийцей, а такие слова американского лидера могут ослабить давление на Москву.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN в пятницу, 20 ноября. Журналист спросил его, не воспринимает ли Путин обращение "друг" со стороны Трампа как фактическое разрешение продолжать войну против Украины.

Реакция Зеленского

Отвечая на вопрос, украинский президент предположил, что Путин не считает себя убийцей и не чувствует достаточного давления, если его называют другом.

"Если вы говорите о Путине... как будто он друг... конечно, он не чувствует, что является убийцей, он не чувствует достаточного давления. Он чувствует, что может продолжать", – сказал Зеленский.

По его словам, российский диктатор стремится полностью уничтожить Украину. Зеленский подчеркнул, что Трамп может сам выбирать, как называть главу Кремля, однако позиция Украины в отношении него однозначна.

"Конечно, как называть Путина – это дело президента Трампа... Для нас он – враг и, конечно, для нас он – убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он – убийца, потому что он убивает", – подчеркнул глава государства.

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Роль США

В то же время Зеленский убежден, что администрация Дональда Трампа остается самым сильным из возможных посредников в переговорах между Украиной и Россией.

Он объяснил, что не видит других стран, к которым Путин мог бы прислушиваться так же, как к США и Китаю. В то же время, по словам президента Украины, Пекин пока не демонстрирует желания участвовать в переговорном процессе.

"США, пожалуй, являются для всех самым сильным посредником, который у нас может быть, потому что я не вижу, чтобы Путин мог прислушаться к кому-то другому. Я считаю, что Путин готов прислушиваться к США и Китаю. Мы не видим со стороны Китая желания участвовать в этом процессе. А США, вероятно, обладают мощными рычагами влияния на Путина", – добавил Зеленский.

Главные истории дня

Встреча в Китае

Перед началом переговоров Дональд Трамп назвал Путина своим другом и выразил уверенность, что встреча принесет результат.

Ранее, 19 ноября, состоялась трехсторонняя встреча Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Путина. До этого американский президент провел отдельные встречи с китайским лидером и главой Кремля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский сообщил о новых пакетах поддержки от союзников.