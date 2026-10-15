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"Для нас это цена одной пинты пива, для них — жизнь": премьер Латвии призвал меньше думать о собственном комфорте, а помогать Украине. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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"Для нас это цена одной пинты пива, для них — жизнь": премьер Латвии призвал меньше думать о собственном комфорте, а помогать Украине. Видео
Андрис Кулбергс заявил, что Украине помощь нужна уже сейчас. Источник: Facebook/Андрис Кулбергс

Поддержка Украины для каждого европейца обходится примерно как одна бутылка пива в год, однако для украинцев эта помощь может означать спасенную жизнь. Европейцам стоит меньше сосредотачиваться на собственном комфорте и больше думать об общей безопасности и будущем Европы.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Информацию собрал OBOZ.UA. По словам латвийского премьера, европейские страны могут позволить себе такие расходы, тогда как Украине помощь нужна уже сейчас.

Кулбергс объяснил, почему Европа должна помогать Украине

Политик подчеркнул, что поддержка Украины требует от европейцев определенных финансовых затрат и готовности несколько ограничить собственный комфорт. В то же время , по его словам, цена этой помощи для европейцев несопоставима с тем, что поставлено на карту для украинцев.

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"Политически это означает, что нам нужно чуть меньше думать о комфорте, чуть меньше о самих себе, а думать о том, что лучше для Европы в целом, а не в индивидуальном плане. И это просто дарение... Да ладно уже, поддержка Украины – это все равно деньги. Это на одно пиво меньше для одного европейца в год. Мы можем себе это позволить, но Украине это нужно сейчас", – сказал Кулбергс.

''Для нас это цена одной пинты пива, для них — жизнь'': премьер Латвии призвал меньше думать о собственном комфорте, а помогать Украине. Видео

Андрис Кулбергс призвал меньше думать о собственном комфорте. Источник: Скриншот

Он добавил, что для европейцев это лишь небольшие расходы, а для украинцев – вопрос жизни и смерти.

"Это одно пиво – просто расходы. Там это цена жизни. И мы пьем меньше – их жизни спасаются. Проще простого", – подытожил премьер Латвии.

Латвия усиливает давление на Россию и поддерживает Украину

Напомним, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европу использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной, а не перекладывать эти расходы на граждан ЕС. По его словам, Россия должна нести финансовую ответственность за свою агрессию, ведь цена этой агрессии для Украины чрезвычайно высока.

Кулбергс также подчеркнул, что доходы от российских энергоресурсов продолжают помогать Кремлю финансировать войну.

Как писал OBOZ.UA, Латвия продолжает ужесточать ограничения, направленные на защиту своей национальной безопасности от влияния России и Беларуси. В частности, Сейм Латвии запретил депутатам местных органов власти ездить в эти страны, приняв соответствующие поправки к законодательству.

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