"Узнал из Truth Social": Зеленский заявил, что Трамп не звонил в Украину перед объявлением "энергетического перемирия"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия массированно атаковала энергетику Киева: есть жертвы, начались аварийные отключения. ФотоРоссия массированно атаковала энергетику Киева: есть жертвы, начались аварийные отключения. ФотоИллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическаяПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. ФотоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. ФотоИллюстрация к гороскопуДень пройдет успешно, но лучше избегать раздражающих людей: Рыбы получите деньги, а Весы проблемы – гороскоп на 14 октябряВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКИллюстрация - украинцы в ПольшеУкраинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знатьСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаОтключение света в Украине. ИллюстрацияНачались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октября

"Узнал из Truth Social": Зеленский заявил, что Трамп не звонил в Украину перед объявлением "энергетического перемирия"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 1,3 т.
"Узнал из Truth Social": Зеленский заявил, что Трамп не звонил в Украину перед объявлением "энергетического перемирия"
Президент Украины раскритиковал решение США по поводу российского дизельного топлива

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об объявленном энергетическом перемирии между Украиной и Россией из соцсети президента США Дональда Трампа. По его словам, перед объявлением соглашения американский лидер не звонил украинской стороне.

Зеленский также раскритиковал решение США в отношении российского дизельного топлива. Об этом глава государства сказал в интервью NPR.

Зеленский узнал об энергетическом перемирии из социальных сетей

Владимир Зеленский рассказал, что не получал звонка от Дональда Трампа перед объявлением энергетического перемирия. О договоренности президент Украины узнал из поста американского лидера в социальной сети Truth Social.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 6,6 т.
Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означает
icon 6,6 т.
Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означает
Валерий ПекарВалерий Пекар
icon 4,1 т.
Почему Трамп боится давить на Кремль
icon 4,1 т.
Почему Трамп боится давить на Кремль
Иван ГерхардтИван Герхардт
icon 1,6 т.
Облака над Украиной или туман лжи из Вашингтона
icon 1,6 т.
Облака над Украиной или туман лжи из Вашингтона

"Узнал об энергетическом перемирии из Truth Social, как и вы", — сказал Зеленский в интервью NPR.

Президент Украины раскритиковал решение США по поводу российского дизельного топлива

Зеленский также высказался по поводу решения Соединенных Штатов, касающегося российского дизельного топлива. По его мнению, объемы поставок не окажут существенного влияния на цены на американском рынке, однако принесут России дополнительные средства для продолжения войны.

"Я уверен, что этот дизель не поможет американцам, но поможет Путину", — заявил президент Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", — заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".

Похожие темы
Перемирие в УкраинеВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессорДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться