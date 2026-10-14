"Узнал из Truth Social": Зеленский заявил, что Трамп не звонил в Украину перед объявлением "энергетического перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об объявленном энергетическом перемирии между Украиной и Россией из соцсети президента США Дональда Трампа. По его словам, перед объявлением соглашения американский лидер не звонил украинской стороне.

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Зеленский также раскритиковал решение США в отношении российского дизельного топлива. Об этом глава государства сказал в интервью NPR.

Зеленский узнал об энергетическом перемирии из социальных сетей

Владимир Зеленский рассказал, что не получал звонка от Дональда Трампа перед объявлением энергетического перемирия. О договоренности президент Украины узнал из поста американского лидера в социальной сети Truth Social.

"Узнал об энергетическом перемирии из Truth Social, как и вы", — сказал Зеленский в интервью NPR.

Президент Украины раскритиковал решение США по поводу российского дизельного топлива

Зеленский также высказался по поводу решения Соединенных Штатов, касающегося российского дизельного топлива. По его мнению, объемы поставок не окажут существенного влияния на цены на американском рынке, однако принесут России дополнительные средства для продолжения войны.

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"Я уверен, что этот дизель не поможет американцам, но поможет Путину", — заявил президент Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", — заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

Главные истории дня

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".