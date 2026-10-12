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Действия России в Европе могут привести к жертвам: Сикорский выступил с предупреждением

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Действия России в Европе могут привести к жертвам: Сикорский выступил с предупреждением
Действия России в Европе могут привести к жертвам: Сикорский выступил с предупреждением

Российские гибридные действия против европейских стран приобретают всё большие масштабы и могут привести к человеческим жертвам. НАТО должно быть готово к такому развитию событий.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Financial Times, фрагменты которого опубликовало польское издание Onet. Он подчеркнул, что союзникам придется определять, в какой момент действия Москвы становятся неприемлемыми.

Когда Россия зайдет слишком далеко

По мнению Сикорского, довольно сложно определить, когда Россия заходит слишком далеко, ведь четких критериев для этого нет.

"Когда мы признаем, что россияне зашли слишком далеко? Ведь это вопрос оценки. Нет заранее установленного определения", — сказал польский министр.

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Сикорский предупредил, что гибель людей в результате действий России заставит НАТО провести еще одну серьезную дискуссию.

Глава польской дипломатии не стал уточнять, каким должен быть ответ НАТО на российскую гибридную атаку, если она приведет к человеческим жертвам. В то же время он напомнил, что Польша и Эстония уже обращались к союзникам на основании статьи 4 Североатлантического договора после нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками и военными самолетами.

Статья 4 предусматривает проведение консультаций между странами Альянса, если одна из них считает, что её территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Сикорский призвал сократить российское дипломатическое присутствие

Польский министр призвал европейских союзников закрыть российские консульства, которые до сих пор работают в их странах. Он отметил, что Польша уже прекратила деятельность всех российских консульств на своей территории.

"У меня уже не осталось консульств, но в других они все еще есть", — сказал Сикорский.

Кроме того, глава польской дипломатии поддержал ограничение выдачи туристических виз гражданам России.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о стремлении России коренным образом изменить архитектуру безопасности в Европе. По его словам, Москва хочет не только установить контроль над Украиной, но и восстановить своё влияние до уровня, существовавшего до 1989 года.

Туск призвал европейские страны не проявлять слабости перед российской агрессией. Он подчеркнул, что путь к миру заключается не в уступках агрессору, а в его остановке всеми доступными средствами.

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