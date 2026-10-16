"Детей с раннего возраста готовят умереть за своего лидера": Зеленский заявил, что Путин хочет, чтобы РФ стала похожей на Северную Корею. Видео

Российский диктатор Владимир Путин стремится построить государство по образцу Северной Кореи, где детей с раннего возраста воспитывают в готовности воевать и умереть за своего лидера. В то же время украинская армия и технологии играют важную роль в обеспечении безопасности Европы.

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Об этом Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам заседания Европейского совета. Видео выступления президент опубликовал на своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему завершению войны, однако Путин планирует оставаться у власти значительно дольше.

"Мы верим, что эта война закончится как можно скорее. Но Путин планирует оставаться у власти еще значительно дольше", — сказал президент.

Зеленский отметил, что российский диктатор стремится построить страну, в которой детей с раннего возраста будут готовить к войне.

"Он строит Россию, похожую на Северную Корею, где детей с раннего возраста воспитывают для войны и готовности умереть за своего лидера. Поэтому Россия не перестанет быть опасной", — подчеркнул глава государства.

В то же время президент обратил внимание на вклад Украины в защиту европейских стран.

"И именно наша украинская сила, наша армия, наши технологии помогают гарантировать также европейскую безопасность, вашу безопасность", — заявил Зеленский.

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В то же время президент обратил внимание на то, что в бюджете ЕС на период с 2028 года пока не учтена роль Украины в обеспечении европейской безопасности.

"Давайте серьезно подойдем к этому вопросу. Давайте определим, как именно оборонные возможности Украины должны быть учтены в этом бюджете", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала полномасштабной войны против Украины расходы России на так называемое "патриотическое воспитание" выросли более чем в 20 раз. По данным российской оппозиционной "Новой газеты", в 2026 году на эти цели предусмотрено 70 млрд рублей, тогда как пять лет назад выделялось 34 млрд рублей.

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Средства направляются на военизированные фестивали для молодежи, оборудование учебных стрельбищ, концерты военно-патриотической тематики и мероприятия для школьников. Финансирование также получают молодежные организации, среди которых "Движение первых", "Юнармия" и "Орлята России". Часть денег планируется потратить на военизированные смены в детских лагерях и молодежные проекты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в России детей вовлекают в военно-патриотические мероприятия уже в дошкольном возрасте. В детских садах устраивают парады, для которых малышей одевают в военную форму, а из картонных коробок мастерят макеты танков, самолетов, кораблей и другой военной техники.

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На праздничных мероприятиях дети маршируют под военные марши, поют тематические песни и воспроизводят сцены, связанные с войной. В частности, в одном из детских садов Екатеринбурга воспитанники разыграли сценку, в которой девочка узнает о гибели сына на войне, плачет и падает на колени.

К таким мероприятиям привлекают и участников войны против Украины, которых в России называют ветеранами "СВО". Они посещают детские сады и школы, где рассказывают детям о своём боевом опыте.