Десятки прокуроров прошли проверку на полиграфе, есть увольнения: Ковальский рассказал о кадровых решениях в Офисе генерального прокурора

В Офисе генерального прокурора (ОГП) и региональных прокуратурах продолжается кадровый аудит, по результатам которого уже принят ряд решений. В частности, 24 прокурора прошли проверку на полиграфе, восемь человек, упоминавшихся в контексте операции "Карфаген", были уволены из органов прокуратуры, а руководителей двух областных прокуратур решили освободить от административных должностей.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский в Facebook. По его словам, информация, полученная в ходе полиграфных исследований, была передана комиссии, проводящей служебное расследование.

Какие дела проверяет ОГП

Служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдина Худиева завершено. Его заключение будет передано в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), а должность, которую он занимал, ликвидирована.

Также продолжается служебное расследование в отношении выезда за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Проверяется, соблюдалась ли установленная процедура и как была организована командировка. Ковальский отметил, что не будет делать преждевременных выводов, поскольку расследование должно дать ответы на все вопросы.

Еще одна проверка касается заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, задержанного в рамках дела "Карфаген". Служебное расследование должно установить обстоятельства возможного использования им служебных полномочий в частных интересах и вмешательства в служебную деятельность других прокуроров.

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В то же время дисциплинарная жалоба Генеральной инспекции ГП в отношении Кропивы находится на рассмотрении КДКП. Должность, которую он занимал, была ликвидирована.

Кого уволили и какие подразделения реорганизовали

По словам Ковальского, из органов прокуратуры уволили восемь человек, которых упоминали в контексте операции "Карфаген". Семеро из них работали в Офисе генерального прокурора.

Четырёх сотрудников уволили с административных должностей. Среди них — начальник Департамента информационных технологий и начальник управления по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

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Также лишился административной должности заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры. После этого ее ликвидировали.

Кадровые изменения сопровождались реорганизацией структуры ОГП. В частности, управление по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности ликвидировали, а Департамент надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и защиты инвестиций реорганизовали, выделив направление защиты инвестиций в отдельное подразделение.

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Руководителей этих подразделений освободили от должностей. В то же время назначили новых руководителей Департамента международного сотрудничества и Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения.

Кадровые назначения проверяются

Ковальский решил пока не использовать предусмотренную переходными положениями Закона № 4555 возможность назначать на должности без конкурса лиц, которые на момент назначения не были прокурорами.

Он подчеркнул, что не ставит под сомнение законность этой процедуры, однако считает необходимым оценить практику её применения и уже состоявшиеся назначения.

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Для этого в ОГП и областных прокуратурах проводят кадровый аудит назначений на административные должности. В частности, проверяют, соответствуют ли кандидаты требованиям должностей по профессиональному опыту и были ли такие назначения обоснованными.

Первые решения уже приняты. В Офисе генерального прокурора уволили руководителя департамента и начальника управления одного из департаментов.

В областных и окружных прокуратурах 16 прокуроров были освобождены от административных должностей. Среди них — руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Выжницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.

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Кроме того, изданы приказы об увольнении заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур. Кадровый аудит продолжается.

Руководство двух областных прокуратур сменится

По результатам рабочих встреч и оценки работы руководителей региональных прокуратур Ковальский решил освободить от административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур.

Встречи с руководителями других региональных прокуратур продолжаются.

Ковальский подчеркнул, что руководящая должность предполагает ответственность за результаты работы, коллектив и решения, которые влияют на репутацию всей прокуратуры. По его словам, подразделения, демонстрирующие профессионализм и надлежащие результаты, получат поддержку. В то же время при наличии обоснованных вопросов относительно работы руководителей будут приниматься соответствующие решения.

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Среди дальнейших шагов — продолжение кадрового аудита, оценка работы руководителей, совершенствование управленческих процессов и усиление внутренней безопасности. Также Ковальский планирует углубить взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными органами и улучшить координацию их совместной работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 сентября Верховная Рада поддержала отставку Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов. 17 сентября президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на Антона Ковальского.

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После отставки Кравченко остался прокурором Офиса генерального прокурора. Его служебная командировка за границу завершилась 18 сентября, однако к исполнению служебных обязанностей он не вернулся. Впоследствии Кравченко подал заявление об увольнении из органов прокуратуры, которое было удовлетворено приказом Ковальского.

Напомним, что Кравченко перед увольнением заявлял о подписании подозрения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. По словам бывшего генпрокурора, речь шла о якобы подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды. Он также сообщал о подозрении в отношении лица, которое назвал близким к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, Кравченко утверждал, что операция "Карфаген" преследовала цель получить доступ к материалам расследований по ряду уголовных дел. В то же время в Офисе генерального прокурора опровергли его заявление о подозрении в адрес директора НАБУ, отметив, что для этого не было правовых оснований.