Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуг для технического обслуживания истребителей F-16. Ориентировочная стоимость сделки составляет 621,9 млн долларов. Финансирование обеспечат Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия.

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Об этом сообщил Государственный департамент США на своем официальном сайте. В ведомстве подчеркнули, что американские средства для этой закупки использоваться не будут.

Что войдет в пакет для обслуживания F-16

Правительство Украины подало запрос на закупку пакета оборудования и услуг для поддержания самолетов F-16 в рабочем состоянии.

В него, в частности, войдут:

- пиротехнические устройства и устройства с пороховым приводом (Cartridge Actuated Devices / Propellant Actuated Devices);

- лабораторное оборудование;

- транспортное обеспечение.

В Госдепе отметили, что эти позиции добавят к ранее заключенному соглашению, стоимость которого была ниже порога обязательного уведомления Конгресса США.

Поставка будет финансироваться в рамках программы Joint Ukraine Multinational Program – Services, Training and Articles Rapid Timeline (JUMPSTART). Средства на закупку предоставят Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. США не будут выделять финансирование на эту передачу.

В США объяснили, как соглашение усилит обороноспособность Украины

По оценке Государственного департамента, предлагаемая продажа поможет Украине противостоять нынешним и будущим угрозам, а также укрепит ее способность выполнять задачи по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

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В ведомстве считают, что украинские Вооруженные силы смогут надлежащим образом интегрировать полученное оборудование и услуги в свою структуру.

Основных подрядчиков для выполнения соглашения выберут по результатам конкурентных закупок, которые будет проводить правительство США в соответствии с Федеральным положением о закупках (FAR).

В Госдепе также сообщили, что реализация продажи не потребует направления в Украину дополнительных представителей американского правительства или компаний-подрядчиков.

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В ведомстве подчеркнули, что соглашение соответствует внешнеполитическим интересам и целям национальной безопасности США, поскольку будет способствовать укреплению безопасности страны-партнера. По оценке американской стороны, его реализация не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с просьбой передать Украине еще 40 истребителей F-16, а также дополнительные французские самолеты Mirage. По его словам, имеющиеся у Украины F-16 выполняют важные задачи по защите воздушного пространства, в частности, уничтожают российские ударные беспилотники типа Shahed и ракеты. В то же время из-за необходимости ремонта и технического обслуживания самолеты не могут постоянно находиться в боевой готовности.