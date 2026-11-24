Юрист, адвокат Олег Шрам напомнил заявление бывшего главы Госмитслужбы Павла Рябикина еще от 2021 года: "В основе масштабной контрабанды лежит коррупционный сговор".

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С тех пор товарную контрабанду криминализировали и отнесли к подследственности БЭБ. Именно БЭБ более года возглавляет детектив НАБУ, а Госмитслужбу – более полугода другой выходец из НАБУ.

"За все это время количество дел НАБУ о коррупции на таможне можно пересчитать по пальцам одной руки", – отмечает Шрам.

В то же время, согласно приведенным адвокатом данным США, Украина продолжает терять на таможне $10 млн бюджетных поступлений ежедневно.

Вместо этого, отмечает Шрам, украинцам продолжают навязывать "реформы" с международными конкурсами, решающим голосом иностранцев и внешними аудитами. А назначенные по результатам таких конкурсов руководители остаются фактически безответственными за результаты работы.