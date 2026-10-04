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Депутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: детали

София Закревская
София Закревская
Time to read3 мин
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Депутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: детали
Вячеслав Тютюнник. Источник: Facebook Вячеслава Тютюнника

В Полтавском городском совете обратили внимание на голосование депутата Вячеслава Тютюнника от партии "Слуга народа", который получил мандат, проживая за границей, а именно в США. Он участвует в голосованиях онлайн, но при этом ни разу не включал камеру и не участвовал в обсуждениях.

Об этом пишет полтавское издание "Коло". Коллега Тютюнника, депутат Сергей Каплин, призвал правоохранительные органы провести проверку.

"Дайте поручение, обратитесь к правоохранителям, к кибербезопасности, чтобы установили, где кнопка, откуда голосуется, или пусть он сейчас появится", – сказал он.

На просьбу подключиться и лично подтвердить свою личность Тютюнник так и не откликнулся. Из-за этого у Каплина возник вопрос: голосует ли он сам, или кто-то делает это за него.

Тютюнник уехал за границу как волонтер

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В Полтавской ОВА журналистам сообщили, что Вячеслав Тютюнник покинул Украину еще в 2022 году в качестве волонтера.

"Гражданин Тютюнник В.А., в соответствии с распоряжением начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина от 09.09.2022 № 274, был признан имеющим право на выезд за пределы территории Украины в условиях правового режима военного положения с 06.09.2022 по 26.09.2022, с целью доставки гуманитарной помощи для обеспечения потребностей Полтавского районного ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Однако в Украину он так и не вернулся. Об этом свидетельствуют, в частности, данные из декларации депутата, где указано, что фактическим местом его проживания являются США.

"Я выезжал и возвращался раз так 3-4, но не как депутат. В связи с личными и семейными обстоятельствами в последний раз я временно не смог вернуться в Украину. Это личный вопрос, поэтому дальше его комментировать не буду", – объяснил депутат изданию.

19 ноября 2025 года на очередной сессии Полтавского городского совета было объявлено о приобретении Вячеславом Тютюнником депутатских полномочий. Ранее он баллотировался в городской совет от партии "Слуга народа", однако не был избран. Когда депутат Марина Пилатова в сентябре 2023 года сложила мандат, он должен был занять место в горсовете вместо нее.

Таким образом, 19 ноября будет ровно год с тех пор, как депутат получил мандат. После этой даты его могут отозвать, но пока неизвестно, запустят ли "Слуги" этот процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд Украины 11 сентября вынес приговор народному депутату Украины IX созыва Александру Юрченко из партии "Слуга народа". Его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Юрченко признан виновным в вымогательстве 13 тыс. долларов взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами", а также 200 тыс. долларов за подкуп членов Комитета с целью голосования за представленное им предложение.

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ПолтаваСШАдепутатПартия Слуга народа
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