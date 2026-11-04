Демократы вырываются вперед: что известно о первых результатах выборов в США (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В США прошли промежуточные выборы в Конгресс – и уже появились первые данные об их результатах. И по прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия, похоже, получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

Видео дня

В частности, демократам удалось одержать действительно исторические победы – в том числе в традиционно "красных" штатах, где представителей Демпартии не избирали десятилетиями. OBOZ.UA отслеживает ситуацию в режиме реального времени.

06:42 – по оценке NYT, в Сенате демократы получают 51 место против 39 у республиканцев. На результат могут повлиять 10 штатов, подсчет в которых еще продолжается, в части из них также побеждают демократы.

06:20 – кандидаты от Демократической партии получили места в Сенате в ряде "спорных" штатов (Техас, Северная Каролина, Южная Каролина, Канзас) и, по прогнозам аналитиков, имеют значительные шансы получить большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.

Помимо перечисленных выше побед в четырех "колеблющихся" штатах, демократы также лидируют еще в трех – Мэне, Огайо и Мичигане.

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06:15 – Трамп заявил, что готов признать результаты выборов вКонгресс и сотрудничать с демократами. Тем временем Bloomberg отмечает, что демократы отобрали у республиканцев восемь мест в Палате представителей. Чтобы получить контроль над нижней палатой, им достаточно было завоевать еще 4 места.

06:10 – демократка Киша Лэнс Боттомс вошла в историю, получив должность губернатора штата Джорджия и став первой афроамериканкой, избранной на эту должность в любом штате США, сообщает информагентство Associated Press.

Главные истории дня

Боттомс победила миллиардера-республиканца Рика Джексона. Сейчас эту должность занимает губернатор-республиканец Брайан Кемп, срок полномочий которого истек.

Должность губернатора Джорджии более двух десятилетий занимали республиканцы, и этот результат стал серьезной неудачей для президента Дональда Трампа, который в июле поддержал Джексона и агитировал вместе с ним в районе Атланты на заключительном этапе кампании.

Сама Боттомс сосредоточила свою кампанию на обещаниях расширить медицинское страхование Medicaid для людей с низкими доходами, снизить расходы семей и защитить избирательные права.

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06:00 – согласно опросу AP Voter Poll, самые большие электоральные потери на этих выборах Республиканская партия понесла среди молодежи.

В 2024 году Дональду Трампу удалось укрепить свои позиции среди избирателей младше 30 лет, которые в итоге разделились почти поровну между ним и Камалой Харрис.

Однако на этих выборах около семи из десяти избирателей младше 30 лет по всей стране заявили, что поддержали кандидата от Демократической партии на выборах в Палату представителей США в своем округе.

05:40 – NBC News прогнозирует демократам большинство в Палате представителей с 244 местами.

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Республиканцам телеканал отдает 191 место.

05:37 – Трамп написал в Truth Social: "Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы победили С ОГРОМНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ! Спасибо за внимание к этому вопросу".

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05:30 – На CNN прогнозируют, что демократы получат большинство в Палате представителей. Это издание называет это "монументальной победой, которая определит вторую половину второго срока президента Дональда Трампа".

В то же время демократы одержали несколько важных побед на довыборах в Сенат, в частности в Северной и Южной Каролине, где представителей Демократической партии не избирали очень давно.

Выборы в Палату представителей

Демократическая партия получила первое место в Палате представителей США, которую ранее контролировали республиканцы: в штате Северная Каролина демократ Джейми Эйджер победил на выборах в Палату представителей США в округе, где мандат освободился после отставки республиканца Чака Эдвардса. Эйджер опередил республиканку Дженнифер Балком

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С учетом этой победы демократы обеспечили себе 72 места в Палате представителей, тогда как республиканцы – 33.

Выборы в Сенат

Республиканцы потеряли место покойного сенатора Линдси Грэма на промежуточных выборах: по прогнозу агентства AP, гонку в Сенат от Южной Каролины выигрывает демократка Энни Эндрюс. Она победила сестру Грэма Дарлин, которую назначили на его место. По оценке AP, это ощутимое поражение для республиканцев в штате, где Трамп трижды побеждал с большим отрывом.

Историческую победу одержал демократ Джеймс Таларико на выборах в Сенат США от Техаса, победив республиканца Кена Пакстона. В последний раз демократ выигрывал выборы на уровне всего штата в Техасе в 1994 году. Результат также укрепляет позиции демократов в борьбе за возвращение контроля над Сенатом США.

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Республиканец Энди Барр победил на выборах в Сенат от штата Кентукки, обойдя демократа Чарльза Букера. Барр отслужил семь сроков в Палате представителей, а затем решил побороться за место в Сенате, которое освобождает республиканский сенатор Митч Макконнелл. Голосовать за Барра призвал президент Дональд Трамп.

А в штате Оклахома так же победу на выборах в Сенат одержал республиканец Кевин Герн. Он сумел победить демократку Н'Кийлу Жасмин Томас. Герн с 2018 года был членом Палаты представителей и считается близким соратником Дональда Трампа.

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В свою очередь, демократ Джон Хикенлупер выиграл выборы в Сенат США от штата Колорадо, победив республиканца Марка Бейзли. Победа Хикенлупера обеспечивает ему второй срок в Сенате. Ранее он занимал должность губернатора Колорадо.

Кандидаты от Демократической партии одерживают победу на выборах в Сенат США в штатах Колорадо и Нью-Мексико. В Колорадо побеждает Джон Хикенлупер, а в Нью-Мексико – Бен Лухан.

Республиканка Харриет Хейгмен, похоже, побеждает в традиционно "красном" Вайоминге.

С учетом этих побед демократы обеспечили себе 45 мест в Сенате США, республиканцы – 34.

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По данным Associated Press, демократ Марк Уорнер в четвертый разпереизбрался в Сенат США от Вирджинии, победив республиканца Берта Мизусаву.

В Сенате Уорнер занимает пост заместителя председателя комитета по разведке. Его соперник Берт Мизусава – отставной генерал-майор армии США и ветеран войны в Афганистане.

Демократ Джон Оссофф переизбрался в Сенат США от штата Джорджия, победив республиканца Майка Коллинза. Для демократов сохранение этого мандата имело особое значение, ведь Оссофф был единственным сенатором-демократом, переизбиравшимся в штате, где на президентских выборах 2024 года победил Дональд Трамп.

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В начале кампании его считали одним из самых уязвимых кандидатов. Победитель построил свою кампанию на жесткой критике Трампа.

Демократ Рой Купер победил на выборах в Сенат США от Северной Каролины, одолев республиканца Майкла Уотли. Это важное приобретение для демократов в борьбе за контроль над Сенатом, пишет AP. Мандат стал вакантным после того, как сенатор-республиканец Том Тиллис отказался баллотироваться на новый срок. Рой Купер ранее занимал должность губернатора штата.

Демократ Крис Паппас стал победителем выборов в Сенат США от штата Нью-Гэмпшир, обойдя республиканца Джона Сунуну. Сохранение этого места за демократами было важным на этих выборах и приближает их к получению контроля над Сенатом, пишет Associated Press.

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Паппас, член Палаты представителей США, сменит демократического сенатора Джинн Шахин, которая решила не баллотироваться на переизбрание. Паппас также стал первым открытым геем, избранным в Сенат США.

Республиканка Эшли Муди победила на выборах в Сенат США во Флориде, опередив демократку Энджи Никсон. Муди заняла место в Сенате после того, как губернатор Рон Десантис в 2025 году назначил ее вместо Марко Рубио, который стал госсекретарем США.

В Западной Вирджинии действующая сенатор-республиканка Шелли Мур Капито переизбралась на третий срок, победив демократку Рейчел Фетти Андерсон.

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По состоянию на 2 часа ночи было известно, что демократы сохранили свои места в Сенате в штатах Массачусетс, Делавэр, Нью-Джерси, Род-Айленд и Иллинойс. Так, по данным агентства AP, Эд Марки переизбрался от Массачусетса, Крис Кунс – от Делавэра, Кори Букер – от Нью-Джерси, Джек Рид – от Род-Айленда, а в Иллинойсе победу одержала демократка Джулиана Страттон, которая заменит сенатора Дика Дурбина, уходящего в отставку.

Все эти штаты традиционно голосуют за демократов на выборах в Сенат. Таким образом, демократы обеспечили себе как минимум 41 место в Сенате США.

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Голосование завершилось

Первые участки на выборах в США закрылись в 18:00 (около 1 часа ночи по киевскому времени) в отдельных частях штатов Индиана и Кентукки.

Через час завершилось голосование в остальных частях упомянутых штатов, а также на участках в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии.

Результаты подсчета голосов в режиме реального времени начали появляться сразу после закрытия участков. В округах, где борьба особенно напряженная, определение победителя может растянуться даже на несколько дней.

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Особенно напряженная борьба проходила в Техасе за место в Сенате – между республиканцем Кеном Пакстоном и демократом Джеймсом Таларико.

В последний раз Техас избирал демократа в Сенат в 1988 году, сейчас опросы дают небольшое преимущество Таларико.

По данным The New York Times, Илон Маск потратил около 168 миллионов долларов на поддержку кандидатов-республиканцев в Сенат.

Экзитполы показали недовольство американцев Трампом и тем, куда он ведет США

Около половины избирателей в США рассматривали промежуточные выборы как возможность выразить несогласие с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных компанией SSRS по заказу консорциума американских СМИ, в который входят влиятельные телеканалы и агентство AP.

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Согласно опросу, три четверти избирателей заявили, что они "злы" или "недовольны" тем, в каком направлении движется страна. В то же время около 70 процентов респондентов высказались за то, чтобы Конгресс обеспечивал больше сдержек и противовесов в отношении президента.

Предварительные результаты экзитполов показали, что около шести из десяти избирателей не одобряют работу президента США. По данным CBS News и NBC News, рейтинг одобрения Трампа сейчас составляет 38 процентов. Для сравнения, во время промежуточных выборов 2018 года, когда шел его первый президентский срок, этот показатель составлял 45 процентов.

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Американские вещатели также отметили, что нынешний рейтинг Трампа ниже, чем был у Джорджа Буша-младшего во время его президентства и промежуточных выборов 2006 года. Тогда Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса.

По данным NBC News, большинство избирателей возлагают на Трампа ответственность за неудовлетворительные экономические показатели США. Около 65 процентов опрошенных считают, что политика президента ухудшила экономическую ситуацию в стране. Кроме того, половина респондентов заявила, что стоимость жизни сыграла важную роль при принятии решения на выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, суд отклонил попытку администрации Трампа приостановить выборы в крупнейшем штате из-за вероятного поражения республиканца.