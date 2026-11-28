Демократы в Конгрессе США планируют усилить контроль над внешней политикой президента Дональда Трампа. Для этого они хотят активнее использовать полномочия по надзору и распределению бюджетных средств.

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Среди возможных приоритетов нового Конгресса – поддержка НАТО, союзников США, Украины и Тайваня. Об этом говорится в материале The Washington Post по итогам Галифакского международного форума по безопасности в Канаде.

Демократы обещают усилить контроль над Трампом

Во время встреч с союзниками США сенатор-демократ от Нью-Джерси Энди Ким услышал призывы к американским законодателям активнее высказывать свою позицию по внешней политике Вашингтона. По словам партнеров, слишком часто единственным американским голосом, который они слышат, остается голос Дональда Трампа.

Ким входил в состав двухпартийной делегации, которая пыталась заверить разочарованных союзников в том, что вскоре Конгресс будет иметь больше влияния на внешнеполитический курс США.

Демократы, которые с января получат полный контроль над Капитолийским холмом, планируют использовать свои полномочия по надзору и финансированию, чтобы противодействовать решениям президента, которые считают злоупотреблением исполнительной властью.

В то же время некоторые дипломаты и законодатели сомневаются, насколько эффективно Конгресс сможет сдерживать Трампа. В частности, участники форума задавались вопросом, не будет ли президент блокировать принятые законодателями законы с помощью права вето или искать способы их игнорировать.

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Сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн признал, что изменить поведение президента может быть сложно.

"Возможно, нам не удастся изменить поведение Трампа. Но мы, по крайней мере, можем высказаться как Конгресс – и я верю, что мы сделаем это – гораздо громче и убедительнее, заявив о том, как мы ценим союзы", – заявил он.

На что Конгресс хочет влиять через финансирование

Американские законодатели уже обсуждают возможность заключения соглашения, направленного на прекращение войны с Ираном в обмен на финансирование Пентагона.

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По словам участников переговоров, такая договоренность, вероятно, ограничит расходы на оборонное вооружение и будет значительно меньше полного запроса администрации Трампа на оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов.

Также законодатели обсуждают возможность прекращения финансирования кампании администрации против предполагаемых наркоторговцев в Латинской Америке.

"В конечном счете должна быть ответственность", – заявил сенатор Крис Кунс, который должен возглавить Комитет Сената по международным отношениям.

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Он сравнил подход Конгресса к президенту с действиями родителей, которые устанавливают детям правила и требуют их соблюдать.

Республиканцы также готовы ограничивать решения президента

Единственным республиканцем, посетившим форум в Галифаксе, был сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс. Он дал понять, что готов ограничивать широкое использование Трампом тарифов и договариваться об увеличении оборонных расходов в обмен на поддержку отдельных приоритетов демократов.

Среди них – блокирование попытки администрации переименовать Министерство обороны в "Военное министерство".

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Раундс также заявил, что президенту стоит рассмотреть возможность замены некоторых высокопоставленных чиновников администрации, однако не уточнил, кого именно.

Сенатор раскритиковал недостатнюю коммуникацию администрации с демократами, которая, по его мнению, помешала обеспечить поддержку бюджетного запроса Пентагона.

В последние недели он помогал организовывать закрытые брифинги для демократов с участием высокопоставленных представителей Министерства обороны, в частности заместителя министра обороны Стива Файнберга. Министр обороны Пит Хегсет в этих встречах участия не принимал.

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Представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что за последние два месяца чиновники ведомства провели более 130 встреч с представителями Палаты представителей и Сената по вопросам оборонного бюджета.

По его словам, Файнберг на прошлой неделе ежедневно проводил многочисленные встречи на Капитолии, призывая законодателей поддержать весь бюджетный запрос на 1,5 триллиона долларов.

Как изменение подхода Конгресса может повлиять на Украину

Особое внимание на форуме уделили поддержке Украины. Европейские чиновники призвали американских законодателей усилить помощь Киеву после того, как в начале 2025 года Трамп прекратил большую часть американской поддержки в сфере безопасности и отложил использование средств, ранее утвержденных Конгрессом.

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Сенатор Тим Кейн напомнил, что нынешний Конгресс уже использовал свои полномочия для поддержки союзников США. В частности, во время поездки в Европу в начале года представители нескольких стран призвали его поддержать законопроект о санкциях против российской экономики военного времени.

Этой осенью Конгресс подавляющим большинством голосов принял соответствующий закон. Однако уже через месяц Трамп отменил большую часть санкций.

Кейн прогнозирует, что в следующем году законодатели будут активнее выступать в поддержку НАТО и международных союзов.

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"В следующем году вы увидите гораздо более решительный Конгресс, выступающий за НАТО и альянсы", – отметил сенатор.

Конгресс может принять отдельный закон о поддержке Украины

Во время форума иностранные представители также поднимали вопрос поддержки Тайваня и Украины. В частности, европейские чиновники призвали американских законодателей добиться увеличения помощи Киеву.

Участники встреч предположили, что новый Конгресс может принять закон, который обяжет администрацию поддерживать Украину и Тайвань. Обе страны, по их словам, пользуются широкой двухпартийной поддержкой на Капитолийском холме.

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Сенатор Кейн не исключил, что Трамп может согласиться на такой закон, если его положения объединят с другими инициативами, которые поддерживает президент.

"Знаете, если включить финансирование Украины в законопроект вместе с другими вещами, которые нравятся Трампу, возможно, он решит не накладывать вето на этот законопроект", – сказал Кейн.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем американский лидер предстал в образе Вито Корлеоне – главного персонажа культового фильма "Крестный отец".

Публикация появилась на фоне успеха Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. По их итогам демократы получили как минимум 258 из 435 мест в Палате представителей. Это лучший результат партии на всеобщих выборах в нижнюю палату с 1992 года.