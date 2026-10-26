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Демократы в США готовят расследование дизельной сделки Трампа с Путиным – Axios

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Дональд Трамп и Владимир Путин
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Коллаж иллюстративный

Группа демократов отправила крупным американским банкам и портам письмо-предупреждение, призывая не допускать "покупку, транспортировку, импорт, разгрузку, хранение, финансирование или распространение" российского дизельного топлива в США. Компании также попросили сохранять любые записи, связанные с так называемой дизельной сделкой.

Это может стать основанием для расследования обстоятельств частичного снятия санкций с РФ президентом США Дональдом Трампом. По данным Axios, соответствующее расследование "станет приоритетом", если на выборах 3 ноября Демократическая партия вернет контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Критики дизельной сделки утверждают, что она противоречит двухпартийному закону 2022 года, который запретил импорт нефти, газа и нефтепродуктов из России.

Кто подписал письмо

Авторами являются сенаторы-демократы Крис Кунс (от Делавэра), Элизабет Уоррен (от Массачусетса), Рон Уайден (от Орегона), Шелдон Уайтхаус (от Род-Айленда). Все они имеют шанс возглавить влиятельные комитеты Сената (по международным отношениям, банковскому делу, финансам и юстиции соответственно), если Демократическая партия наберет достаточно голосов.

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Другие подписанты – Грег Микс (демократ от Нью-Йорка, будет баллотироваться на должность члена комитета по международным отношениям) и Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина).

Политики отправили письмо компаниям JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley и администрациям портов в Хьюстоне, Бомонте, Корпус-Кристи, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Сенаторы просят отказаться от российских нефтепродуктов

"Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные правовые вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследований Конгресса", – говорится в письме, полученном Axios.

Компании призвали не принимать нефть, импортированную из России, и не содействовать каким-либо операциям, связанным с этой торговлей.

Ссылаясь на "ожидание дальнейшего надзора со стороны Конгресса", политики призывают адресатов сохранять записи, сообщения и документы, связанные с "предлагаемыми или фактическими" транзакциями.

Требование распространяется на любые коммуникации с поставщиками, посредниками и чиновниками США. Законодатели хотят получить подтверждение до среды, 28 октября, что соответствующие записи сохраняются.

Как писал OBOZ.UA, недавно Кремль заявил о готовности поставлять Соединенным Штатам дизельное топливо в любых объемах, которые потребуются американской стороне. Россияне уверяют, что смогут обеспечить необходимый объем топлива.

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