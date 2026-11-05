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Демократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа – Reuters

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Демократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа – Reuters
Конгресс США. Источник: US Congress, коллаж OBOZ.UA

В Соединенных Штатах после промежуточных выборов демократы получили контроль сразу над обеими палатами Конгресса, и поэтому уже с января законодатели смогут сами решать, что выносить на голосование. В частности, конгрессмены смогут продвигать новую помощь Украине – новый законопроект набрал бы достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента Дональда Трампа.

Дело в том, что для преодоления вето Трампа нужны две трети голосов, и законопроект о помощи Украине должен набрать их, подсчитали в Reuters. Более того, как отмечает агентство, помощники законодателей уже заявили, что помощь Киеву является для партии приоритетом.

Помощь Украине

Как известно, Трамп своим решением приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине. А "совсем недавно он разозлил" конгрессменов отменой части санкций против России. Агентство подчеркивает, что указанные решения главы государства приняты именно "несмотря на широкую поддержку Украины" в обеих партиях, в том числе и в Республиканской. Однако уже с января американские законодатели смогут бороться с такими выходками своего президента.

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"Поскольку с января демократы будут контролировать обе палаты, они смогут решать, за что и когда голосовать. Это может позволить им одобрить новую помощь Украине, которая, вероятно, будет принята большинством в две трети голосов, необходимым для преодоления вето Трампа", – отмечает агентство.

Так, представитель демократов от Нью-Йорка Грегори Микс (агентство считает, что он, вероятно, возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей) уже внес двухпартийный проект, который заблокирует снятие санкций с страны-агрессора России – в том числе вернет уже снятые Трампом ограничения.

И речь идет не только о санкционной политике нынешней администрации США, но и о прямой военной помощи.

Что еще смогут сделать в Конгрессе

Отдельно Reuters отмечает, что законодатели смогут "остановить войну с Ираном" – и не потому, что они поддерживают эту "исламскую республику", а лишь потому, что "Трамп не получил одобрения Конгресса, прежде чем начать эту войну". Законодатели неоднократно голосовали за прекращение боевых действий, если президент не обратится за разрешением к Конгрессу, но администрация Трампа проигнорировала такие решения.

Также обновленный Конгресс сможет "прекратить военную помощь Израилю", отмечают в агентстве. Таким образом, Израиль окончательно поссорится с США, потому что израильтяне после фактического отстранения Трампом от ряда боевых действий и переговоров с иранцами оказались будто бы сами по себе.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как республиканцы потерпели катастрофическое поражение на промежуточных выборах в США, Дональд Трамп уже задумался о том, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своем посту. Причем об этом он даже спрашивал своих советников – как лично, так и общаясь с ними по телефону.

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