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Демократы в Конгрессе США готовят новый пакет помощи Украине на $15 млрд – FT

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
684
Конгресс США
Иллюстративное фото. Конгресс США. Источник: Getty

В Конгрессе США демократы обсуждают подготовку нового пакета помощи Украине объемом около 15 миллиардов долларов. Также законодатели стремятся обеспечить дополнительную поддержку украинской энергетики еще до начала работы нового состава Конгресса.

Еще одним вопросом демократов станет пересмотр санкционного законодательства в отношении России, а также усиление контроля за работой спутниковой сети Starlink. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей Демократической партии США.

Что известно

После победы на промежуточных выборах Демократическая партия США с января будет контролировать обе палаты Конгресса. Законодатели намерены использовать бюджетные и контрольные полномочия для усиления поддержки Украины и санкционного давления на Россию.

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Сотрудник комитета Палаты представителей по иностранным делам отметил, что сейчас демократы обсуждают новый пакет помощи Украине в сфере безопасности объемом около 15 миллиардов долларов.

Тем временем они стремятся обеспечить дополнительную поддержку Украине еще до начала работы нового Конгресса.

Одним из главных приоритетов является помощь украинской энергетике, страдающей от российских обстрелов. Для этого законодатели могут использовать ежегодный законопроект о политике США в сфере обороны (NDAA). По словам старшей советницы организации Razom for Ukraine Мелинды Гаринг, в документ могут предложить поправки о санкциях, разведывательной поддержке, поставках ракет-перехватчиков, а также систем Starlink и Starfield.

Еще одним приоритетом демократов станет пересмотр санкционного законодательства в отношении России.

Также демократы планируют усилить контроль за работой спутниковой сети Starlink на фоне замедления ее работы, которое произошло в прошлом месяце и негативно повлияло на способность Украины защищаться от российских атак.

Принятие новых решений будет зависеть от того, поддержат ли это республиканцы. Чтобы преодолеть возможное президентское вето, демократам необходимо собрать две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что gрезидент США Дональд Трамп заявил о проведении серии телефонных переговоров, посвященных урегулированию войны в Украине. Также американский лидер прокомментировал предстоящую встречу сторон в Абу-Даби. По словам Трампа, и Киев, и Москва готовы к диалогу.

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