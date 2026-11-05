Демократы хотят провести расследование в отношении Маска из-за ограничений Starshield в Украине – CNN

Комитет Сената США по международным отношениям начал подготовку к масштабным парламентским расследованиям. В рамках этой работы официальные требования о сохранении документов направили частным компаниям и представителям администрации.

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Один из запросов получил Илон Маск из-за случаев замедления работы спутниковой системы Starshield в Украине. Об этом пишет CNN.

Демократы готовят расследование в отношении Маска из-за Starshield

По информации помощника демократов в Сенате, соответствующие письма направили Илону Маску в связи со случаями замедления работы спутниковой системы Starshield на территории Украины.

Кроме того, запросы получили банки, порты и частные структуры, причастные к сделкам по поставке российского дизельного топлива.

В сенатском комитете подчеркивают, что отправка таких требований является стандартной процедурой. Она предусматривает сохранение доказательной базы в отношении субъектов, которых подозревают в нарушении законодательства или причастности к сомнительной деятельности.

Демократы усилят контроль над администрацией Трампа

В январе контроль над Конгрессом перейдет к Демократической партии. Ожидается, что сенатор Крис Кунс возглавит комитет по международным отношениям.

После этого оппозиция планирует развернуть активный надзор и проверку решений администрации президента Дональда Трампа за последние два года.

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Изменится ли законодательная работа в период "хромой утки"

В то же время существенных изменений в Закон о национальной обороне (NDAA) в период "хромой утки" не ожидается. Базовый текст документа уже согласовали обе палаты Конгресса.

Действующее республиканское большинство вряд ли поддержит введение ограничений полномочий президента в этот период.

Однако после смены состава Конгресса Белый дом может столкнуться с существенными сложностями при назначении чиновников и утверждении послов.

Как писал OBOZ.UA, американские конгрессмены призвали Илона Маска объяснить причины ограничения работы Starlink и Starshield для украинских военных. Законодатели также хотят выяснить, обсуждали ли представители SpaceX такие решения с президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным или их представителями.

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