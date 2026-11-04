Демократ Оссофф, обвинивший окружение Трампа в обогащении на российских энергоносителях, победил в Джорджии: что он говорил об Украине

Демократ Джон Оссофф победил на выборах в Сенат США в штате Джорджия, обойдя республиканца Майка Коллинза. Благодаря этому Демократическая партия сохранила важный мандат в верхней палате Конгресса.

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Во время предвыборной кампании Оссофф активно критиковал президента Дональда Трампа, в частности обвинял его окружение в возможном обогащении на сделках с российскими энергетическими активами. В то же время сенатор известен последовательной поддержкой Украины и критикой решений администрации Трампа в отношении российской агрессии.

Победа Оссоффа сохранила демократам место в Сенате

Как пишет Associated Press, победа Джона Оссоффа имеет особое значение для Демократической партии. Он был единственным сенатором-демократом, баллотировавшимся на переизбрание в штате, где Дональд Трамп победил на президентских выборах 2024 года.

В начале кампании Оссоффа считали одним из самых уязвимых сенаторов-демократов, поскольку республиканцы рассчитывали получить его место. Однако политику удалось привлечь на свою кампанию значительно больше средств, чем его сопернику Майку Коллинзу.

Переизбрание Оссоффа позволило демократам сохранить мандат в Джорджии на фоне борьбы за контроль над Сенатом США.

Оссофф обвинил окружение Трампа в возможном обогащении на российских энергоресурсах

Одной из тем предвыборной кампании сенатора стала критика администрации Дональда Трампа из-за переговоров о международных активах российского нефтяного гиганта "Лукойл".

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Выступая на митинге в Атланте, Оссофф связал сообщения о возможной продаже российских энергетических активов с усилиями Трампа по обеспечению поставок дизельного топлива из Москвы. По его словам, Белый дом одновременно содействовал переговорам о российских нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях.

"Возможно, вы видели, как Трамп в отчаянии умолял Путина дать ему дизельное топливо. Но послушайте вот что: в то же время Белый дом выступает посредником в продаже российских энергетических активов на миллиарды долларов людям, которые финансируют семью Трампа и его предвыборную кампанию", – заявил сенатор.

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Он также утверждал, что речь идет о продаже активов в разных странах людям, приближенным к семье президента, при посредничестве и поддержке правительства США.

В сообщениях о предложенной сделке фигурировали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и потенциальные инвесторы, связанные с деловой и политической сетью президента.

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Оссофф отдельно поставил под сомнение участие Кушнера и Уиткоффа в переговорах с Россией.

"Хорошо, давайте разберемся – Джаред и Стив сейчас ведут переговоры с Путиным о продаже миллиардных долей в российских нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и автозаправочных станциях друзьям президента", – сказал Оссофф.

Сенатор раскритиковал другие бизнес-интересы окружения Трампа

Критика Оссоффа касалась не только российских энергетических активов. Он также заявил об инвестициях, связанных с горнодобывающим сектором Казахстана и семьей американского президента.

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"А еще Марко Рубио вкладывает 1,6 миллиарда долларов ваших денег в поддержку горнодобывающих интересов братьев Трампа в Казахстане. Вы слышали об этом?" – заявил сенатор.

Отдельно он обвинил министра обороны Пита Хегсета в направлении ресурсов Пентагона на поддержку инвестиций Дональда Трампа-младшего.

Он также предположил, что эти вопросы могут стать предметом расследования Конгресса.

"И вот в чем суть: если вы причастны ко всему этому, в следующем году вы поднимете правую руку и поклянетесь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, да поможет вам Бог перед Конгрессом Соединенных Штатов", – говорил он.

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Почему Оссоффа называют новой звездой демократов

Джон Оссофф стал заметнее в политической жизни США после ряда резонансных выступлений против администрации Дональда Трампа. Его речи активно распространяются в социальных сетях, а отдельные видео набирают миллионы просмотров.

Одним из таких выступлений стал опрос Джея Клейтона, которого Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки вместо Тулси Габбард. Во время слушаний Оссофф неоднократно спрашивал кандидата, кто победил на президентских выборах 2020 года.

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Клейтон избегал прямого ответа, после чего сенатор заявил: "Разве это не унизительно – не иметь возможности ответить на этот вопрос и быть вынужденным подстраиваться под фантазии президента?"

Выступление получило широкий резонанс, а американские СМИ назвали его одним из самых резонансных среди демократов за последнее время.

Позже Оссофф также задал вопрос министру обороны Питу Хегсету о его предыдущих заявлениях о якобы уничтоженных вооруженных силах Ирана. Сенатор обратил внимание на то, что одновременно Пентагон просит у Конгресса десятки миллиардов долларов на продолжение войны.

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Издание The New Republic отмечает, что еще год назад Оссофф не входил в число самых заметных политиков Демократической партии. Однако его позиции укрепились благодаря успешному сбору средств, высоким рейтингам перед выборами в Сенат, резонансным выступлениям и критике президента.

Букмекерские платформы Polymarket и Kalshi считают, что Оссофф уже входит в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от демократов в 2028 году. В этих рейтингах его опережает губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а сам сенатор находится примерно на одном уровне с конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес.

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При этом в традиционных социологических опросах среди потенциальных кандидатов от демократов пока лидирует бывший вице-президент Камала Харрис.

На чем Оссофф строит свою политическую кампанию

Главной темой своей кампании сенатор пытается сделать борьбу с коррупцией. Он объединяет в одну политическую историю дело Джеффри Эпштейна, сокращение социальных программ, налоговую политику администрации Трампа и высокие цены.

Оссофф утверждает, что американская политика все больше работает в интересах состоятельной элиты, а не обычных граждан. В своих выступлениях он использует, в частности, выражения "мафия Мар-а-Лаго", "класс Эпштейна" и "правительство ультрабогатых", пишет The New Republic.

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Сенатор также неоднократно обвинял Дональда Трампа в попытках вмешаться в результаты выборов в Джорджии. Он напоминал о телефонном разговоре президента с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, во время которого Трамп просил "найти" голоса, необходимые для победы.

Кроме того, Оссофф критиковал администрацию за удары по Ирану, налоговую политику и дело Джеффри Эпштейна, называя ее "самой коррумпированной в истории США".

Как Джон Оссофф поддерживает Украину

С начала полномасштабного вторжения России сенатор последовательно выступает в поддержку Украины и призывает США сохранять военную и политическую помощь Киеву.

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В феврале 2022 года он назвал нападение России "жестокой агрессивной войной", которая "разрушила мир в Европе". Оссофф подчеркнул, что вторжение приведет к гибели и вынужденному переселению мирных украинцев, а также призвал укреплять НАТО и координировать действия с союзниками.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом сенатор неоднократно критиковал решения его администрации в отношении Украины. В частности, после спора Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в марте 2025 года Оссофф назвал встречу "позорным зрелищем".

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По его словам, Трамп и Вэнс "угрожали и унижали украинского президента", который возглавляет оборону своей страны от российской агрессии.

Оссофф также поддерживал пакеты военной и гуманитарной помощи Украине и санкции против России. В своих выступлениях он неоднократно называл борьбу Украины примером защиты демократии от авторитарной агрессии.

Во время выступления в Сенате в 2023 году политик связал ситуацию в Украине с гуманитарными ценностями, на защиту которых претендуют США и их союзники.

"Господин Президент, настоящая гуманитарная катастрофа в Газе – это не только моральное поражение... Она подрывает авторитет Соединенных Штатов и наших союзников как защитников будущего, основанного на гуманитарных ценностях – тех же ценностях, которые сейчас находятся под угрозой в Украине, где Россия пытается навязать диктатуру…", – сказал сенатор.

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Кто такой Джон Оссофф

Джону Оссоффу 39 лет, он сенатор от штата Джорджия. В Сенат он пришел в январе 2021 года после победы на выборах в этом штате. Тогда, в возрасте 33 лет, он стал самым молодым избранным сенатором США почти за полвека. Его победа также обеспечила демократам контроль над Сенатом.

До начала политической карьеры Оссофф возглавлял компанию The World Investigates, которая занималась производством документальных расследований. Ранее он работал помощником конгрессмена Хэнка Джонсона.

Сенатор – сын австралийской общественной деятельницы, основавшей организацию в поддержку женщин в политике, и американского юриста и издателя.

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Оссофф активно использует социальные сети, в частности TikTok. Во втором квартале этого года он привлек почти 20 миллионов долларов на кампанию по переизбранию в Сенат – примерно в десять раз больше, чем его соперник-республиканец.

Будет ли Оссофф баллотироваться в президенты США

Сам сенатор публично отрицает намерения баллотироваться в Белый дом. Он заявляет, что сосредоточен на выборах в Сенат, которые состоятся этой осенью.

В то же время The New Republic отмечает, что результат этих выборов может повлиять на дальнейшее политическое будущее Оссоффа. Если он уверенно переизберется, разговоры о его возможном участии в президентских выборах 2028 года могут усилиться.

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Как сообщал OBOZ.UA, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс – и уже появились предварительные данные об их результатах. И по прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате. В частности, демократам удалось одержать поистине исторические победы – в том числе в традиционно "красных" штатах, где представителей Демпартии не избирали десятилетиями.