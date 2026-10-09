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Делегации Украины и США обсудят "новые идеи и предложения касательно мира" – медиа

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Делегации Украины и США обсудят "новые идеи и предложения касательно мира" – медиа
Американские переговорщики Виткофф и Кушнер. Фото иллюстративное. Источник: правительство ОАЭ

На переговорах в Майами (США) 9–10 октября украинская и американская делегации, а также европейские представители будут обсуждать "новые идеи и предложения" дипломатического урегулирования полномасштабной войны. Работа над ними началась, когда спецпосланники Дональда Трампа приезжали в Киев и Москву (6 и 5 сентября соответственно).

Об этом заявил израильский журналист Барак Равид. Информацию, полученную от неназванного американского источника, он обнародовал на платформе X (Twitter) 8 октября.

По словам журналиста, представители Вашингтона Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с киевскими коллегами, "чтобы обсудить новые идеи и предложения, над которыми американские переговорщики начали работать с российской и украинской сторонами во время своего недавнего визита в регион".

Собеседник Равида заявил, что разговор коснется гарантий безопасности для Украины, плана послевоенного экономического развития и "других аспектов конфликта".

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"Все обеспокоены приближением зимы. Если война не прекратится, зима будет тяжелой. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы сформулировать единое предложение", – отметил источник.

Кто примет участие во встрече

Помимо Виткоффа и Кушнера, с американской стороны также будут присутствовать представители Совета национальной безопасности и Министерства финансов Соединенных Штатов.

В состав украинской переговорной группы вошли руководитель ОП Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Вашингтон также пригласил советников по вопросам нацбезопасности Великобритании, Франции, Германии, а также должностных лиц НАТО и ЕС.

Делегации Украины и США обсудят ''новые идеи и предложения касательно мира'' – медиа

Полный текст поста (на языке оригинала). Источник: Скриншот X (Twitter) @BarakRavid

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский подтвердил, что новые встречи с американской стороной состоятся 9–10 октября в Соединенных Штатах.

– Кирилл Буданов заявил, что переговорная команда продолжает работать над усилением дипломатии ради достижения устойчивого и справедливого мира. Во время поездки в США состоится ряд важных встреч, однако о некоторых деталях пока говорить нельзя.

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