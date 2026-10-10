Делегация Конгресса США разрешила предоставить Украине расширенный доступ к Starlink

В Конгрессе США представители как демократов, так и республиканцев поддерживают предложение о расширении доступа Украины к возможностям и покрытию сети Starlink. Более того, сенаторы надеются, что с владельцем спутниковой сети SpaceX Starlink Илоном Маском удастся достичь определенной договоренности.

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По крайней мере, так утверждают сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Кевин Крамер и Дэн Креншоу, а также демократ Марк Виси. Эти конгрессмены 9 октября прибыли в Украину, где уже встретились с президентом нашей страны.

Что говорят конгрессмены

"Скажу от своего имени, но, думаю, другие присутствующие со мной согласятся: я полностью поддерживаю идею попытаться убедить Илона Маска активировать Starlink", – заявил конгрессмен Дэн Креншоу.

Роджер Викер, Кевин Крамер и Марк Виси поддержали его возгласами "Аминь", "Поддерживаю" и "Однозначно за".

Креншоу назвал использование Starlink, а также санкционный закон Линди Грэма инструментами, усиливающими рычаги влияния на Россию.

"Я бы четко сказал Илону (Маску, владельцу SpaceX – OBOZ.UA), что иногда приходится идти на эскалацию. Он опасается этого, но бывают моменты, когда нужно усиливать напряжение, чтобы его снизить", – добавил конгрессмен.

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Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер выразил надежду, что с Илоном Маском удастся достичь определенной договоренности.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще в сентябре президент Финляндии Александр Стубб призвал Илона Маска расширить покрытие спутникового интернета Starlink в Украине, чтобы украинские военные могли поражать российские пусковые установки баллистических ракет. Речь идет об объектах, расположенных на оккупированной территории Украины и в России.

Главные истории дня

Отметим: Украина неоднократно просила разрешить использовать дроны с терминалами Starlink для нанесения ударов по российским военным объектам. В частности, речь шла о возможности наносить удары на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ, в том числе по пусковым установкам баллистических ракет.