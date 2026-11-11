"Дай бог, чтобы все заработало": Зеленский анонсировал новый датский радар для ПВО FREYJA

Украина рассчитывает в ближайшее время получить новое оборудование датского производства и уже этой зимой испытать антибаллистическую систему FREYJA. К работе по усилению украинской противовоздушной обороны привлечены десять стран-партнеров.

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Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к получению нового радара и сотрудничестве с международными партнерами. По его словам, отдельную роль в этом процессе играют Дания, Норвегия и Германия.

Новый радар

Зеленский сообщил, что надеется уже на следующий день увидеть новый радар датского производства, предназначенный для системы FREYJA.

"Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай бог, чтобы все заработало", – отметил президент.

По его словам, Украина рассчитывает получить это оборудование как можно скорее. В то же время работа с партнерами касается не только поставки отдельных компонентов, но и развития полноценной антибаллистической системы.

Испытание системы

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет не просто получить FREYJA этой зимой, но и проверить ее работу в условиях противодействия баллистическим ракетам.

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"Мы говорим не только о том, чтобы получить FREYJA зимой и проверить, как будет работать эта антибаллистическая система, но и о возможностях наращивания производства", – отметил глава государства.

Таким образом, украинская сторона рассчитывает не только испытать новую разработку, но и проработать возможности увеличения ее производства. К международному сотрудничеству в рамках усиления ПВО привлечены десять стран. Среди партнеров, которых отдельно отметил Зеленский, – Дания, Норвегия и Германия.

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