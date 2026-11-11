"Дай бог, чтобы все заработало": Зеленский анонсировал новый датский радар для ПВО FREYJA

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Отключение света в Одессе. Иллюстративное фотоЭнергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноябряУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператораУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходятС украинцев начали списывать по 150 грнС украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счетаЛукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известноЛукашенко вылетел в Москву на срочный разговор с Путиным: что известноУкраинцы переплачивают за светУкраинцы переплачивают за свет: почему счетчик "крутится", хотя техника выключенаФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиУмер известный украинский боксер, завоевавший медали чемпионата мира и служивший в ВСУУмер известный украинский боксер, завоевавший медали чемпионата мира и служивший в ВСУНа киевской ярмарке нашли просроченную молочную продукцию. Иллюстративное фото.Украинцев "травят" просроченной молочкой и поддельным маслом: где продают фальсификатНа оккупированной Херсонщине ликвидировали экс-депутата-коллаборанта Плугатарева: все подробностиНа оккупированной Херсонщине ликвидировали экс-депутата-коллаборанта Плугатарева: все подробностиИллюстрация - мужчина держит кредитные картыВ известных финансовых компаниях в Украине обнаружили российский след: кого проверил НБУ
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Дай бог, чтобы все заработало": Зеленский анонсировал новый датский радар для ПВО FREYJA

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
243
"Дай бог, чтобы все заработало": Зеленский анонсировал новый датский радар для ПВО FREYJA
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот / The Diary Of A CEO

Украина рассчитывает в ближайшее время получить новое оборудование датского производства и уже этой зимой испытать антибаллистическую систему FREYJA. К работе по усилению украинской противовоздушной обороны привлечены десять стран-партнеров.

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к получению нового радара и сотрудничестве с международными партнерами. По его словам, отдельную роль в этом процессе играют Дания, Норвегия и Германия.

Новый радар

Зеленский сообщил, что надеется уже на следующий день увидеть новый радар датского производства, предназначенный для системы FREYJA.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
62,0 т.
Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео
62,0 т.
Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео
Катя ПомазанКатя Помазан
33,9 т.
На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИ
33,9 т.
На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИ
Анна ЯкубецАнна Якубец
27,0 т.
"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах
27,0 т.
"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах

"Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай бог, чтобы все заработало", – отметил президент.

По его словам, Украина рассчитывает получить это оборудование как можно скорее. В то же время работа с партнерами касается не только поставки отдельных компонентов, но и развития полноценной антибаллистической системы.

Испытание системы

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет не просто получить FREYJA этой зимой, но и проверить ее работу в условиях противодействия баллистическим ракетам.

"Мы говорим не только о том, чтобы получить FREYJA зимой и проверить, как будет работать эта антибаллистическая система, но и о возможностях наращивания производства", – отметил глава государства.

Таким образом, украинская сторона рассчитывает не только испытать новую разработку, но и проработать возможности увеличения ее производства. К международному сотрудничеству в рамках усиления ПВО привлечены десять стран. Среди партнеров, которых отдельно отметил Зеленский, – Дания, Норвегия и Германия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как президент Зеленский показал первое боевое применение украинской ракеты FP-7.

Похожие темы
Военная помощь УкраинеЭкономическая помощь Украине во время войныантибаллистическая система FreyjaПВОзимаУкраинаДанияПомощь ВСУВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!