''Дать возможность'': в Кремле сделали циничное заявление о ''гуманитарной миссии'' в Константиновке

В России цинично заявили, что готовы разминировать Константиновку в Донецкой области, чтобы провести там гуманитарную миссию. Для этого оккупантам якобы нужно 5 дней.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские СМИ. Он добавил, что Москва призвала США и Европу помочь договориться с Украиной о проведении такой миссии.

В Кремле заявили о готовности разминировать Константиновку

"Была озвучена достаточно важная гуманитарная инициатива, продолжение того опыта, который был наработан в Олешках и направлен на то, чтобы дать возможность 400 или 300 гражданским, которые находятся в Константиновке, выйти и уехать кто куда захочет: в сторону Украины или России. Для этого должна быть предоставлена возможность разминировать все подъездные пути и обеспечить безопасность", – сказал рупор Кремля.

При этом он утверждает, что российские войска сейчас якобы контролируют город и готовы начать разминирование.

"Российские военные контролируют Константиновку и готовы приступить к разминированию, на это потребуется пять дней", – подчеркнул Песков.

Он также цинично заявил, что Киев якобы признает контроль российской армии над Константиновкой, если допускает, что оккупанты могут использовать гуманитарную миссию для ротации своих военных.

В то же время, по его словам, США заинтересованы в проведении такой миссии.

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РФ призывает Запад содействовать проведению миссии

Представитель Кремля призвал Вашингтон и европейские страны повлиять на Украину, чтобы содействовать реализации гуманитарной миссии. Кроме того, Москва предлагает привлечь к процессу омбудсменов обеих стран и обеспечить присутствие журналистов из США, России и других государств для наблюдения за ходом операции.

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"Россия призывает европейцев и американцев использовать свое влияние на Киев для реализации гуманитарной миссии в Константиновке", – добавил Песков.

Напомним, во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 12 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему якобы хотелось бы, чтобы мир в Украине был вечным. Более того, он предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешек.

Как писал OBOZ.UA, агенты партизанского движения "Атеш" сообщили, что Россия планирует использовать гуманитарную миссию для скрытой переброски военных в район Константиновки. Оккупанты хотят завести бойцов в гражданской одежде под видом работников и волонтеров, чтобы закрепиться на позициях и попытаться продвинуться к городской застройке.