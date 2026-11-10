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Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,0 т.
Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео
Зеленский поблагодарил Метте Фредериксен. Источник: ОПУ

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 645 миллионов евро. Об этом стало известно после встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Средства направят прежде всего на закупку ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, боеприпасов для истребителей F-16 и программу PURL. О результатах переговоров сообщил Владимир Зеленский.

На что Дания направит военную помощь

Зеленский назвал новый оборонный пакет очень своевременным и весомым усилением для Украины, особенно на фоне российских атак на критическую инфраструктуру.

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"Это прежде всего средства на закупку дронов – ударных и перехватчиков, – амуниции для F-16, PURL. Очень своевременное и весомое усиление, как раз когда Россия проводит свою баллистическую операцию против нашей энергетики, водоснабжения, теплоснабжения и всего, что формирует нормальную жизнь", – отметил президент.

Дания предоставит 20 млн евро на поддержку Херсонщины

Во время встречи стороны также обсудили дополнительную гуманитарную помощь. Накануне четвертой годовщины освобождения Херсона от россиян Дания приняла решение поддержать жителей Херсонской области.

Для региона предусмотрели отдельный энергетический пакет на 20 миллионов евро. Зеленский подчеркнул, что Дания сосредоточена на непосредственной поддержке украинских общин.

"Очень важно, что Дания сосредоточена на непосредственной поддержке наших общин. Благодаря этим усилиям многое сделано в Николаевской области. Рассчитываем, что они продолжатся", – сказал глава государства.

Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Зеленский провел встречу с Фредериксен. Источник: ОПУ

Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Зеленский провел встречу с Фредериксен. Источник: ОПУ

Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Зеленский провел встречу с Фредериксен. Источник: ОПУ

Обсудили Drone Deal и антибаллистическую программу FREYJA

Особое внимание во время переговоров уделили результатам работы в формате Drone Deal, развитию совместных производств и работе над антибаллистической программой FREYJA.

В завершение Зеленский поблагодарил Метте Фредериксен, правительство Дании, парламент и народ страны за поддержку Украины.

"Благодарю Метте, правительство, парламент и весь датский народ за неизменную поддержку, действительно сильные решения и лидерство в защите жизней и ценностей", – подчеркнул президент.

Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Зеленский провел встречу с Фредериксен. Источник: ОПУ

Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Зеленский провел встречу с Фредериксен. Источник: ОПУ

Дания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео

Зеленский провел встречу с Фредериксен. Источник: ОПУ

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Помимо переговоров с Метте Фредериксен, запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Президент также анонсировал новый оборонный пакет от Дании.

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