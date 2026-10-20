Смотрю на события последних недель и думаю...

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Нынешний скандал с Трампом несет в себе глубокую пользу.

Трамп за последние 1,5 года сумел засунуть тему Украины в ящик. Мы существовали где-то на периферии, он отправил нас в информационное болото фейкового "мирного соглашения", которое будет вот-вот, а тем временем вывел США из активного участия в борьбе с РФ.

Трамп обливает нас грязью и гадит, но это неважно. Он уже сгорел, уже завтра он будет хромающей уткой. А то, что Трамп и его приспешники сейчас оправдываются и перебрасывают друг другу раскаленную картошку в виде вопросов о разведданных и "старлинке", – это прекрасно.

В стратегическом союзе с Западом для нас важнее иметь симпатии западных обществ к нашей борьбе. И о чем мы должны думать всегда: как поддерживать эти симпатии и веру в нас.

Это сильно отличается от цели: "не разозлить Трампа".

Среди самих республиканцев есть "трампистское" крыло – преимущественно лизоблюды, прихлебатели, приспособленцы, которые восхваляют любые, даже самые тупые действия Рыжего. Ими движут карьеризм и страх – связываться с тем, кто может легко раздавить тебя информационно. А еще – страх идти против его спонсоров и спонсоров Республиканской партии.

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Но есть и крыло, благосклонное к Украине. Так называемые "гордые рейганисты", традиционно критически настроенные по отношению к России. Это крыло ранее возглавлял Джон Маккейн, а в последнее время в его лидеры стремился Линдси Грэм (хотя он относился скорее к первому крылу).

Но сейчас вся Республиканская партия находится под пятой у внешнего по отношению ко всей партии крыла истеблишмента, возглавляемого Трампом. Именно оно оплатило его приход к власти и войну с Ираном.

И вот эта группа прорвалась к власти под лозунгами "своя рубашка ближе к телу" ("America First") и "хватит платить за чужие войны". Но затем внезапно перешла на кардинально противоположную идеологию: "у США есть более важные дела в мире".

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В переводе: война на Ближнем Востоке, которую они уже к тому времени готовили.

Крыло, благосклонное к Украине, вовсе не против того, чтобы вырезать из тела Республиканской партии Трампа с его чужеродным окружением.

Сама фигура Трампа наделена действительно сильной харизмой (как типичные нарциссы), что делает традиционных политиков из Республиканской партии – всех этих сенаторов и конгрессменов – на его фоне серыми посредственностями. Идеологически же он исповедует взгляды, согласно которым мораль – для лохов. Всю эту "порядочность" придумывают слабые люди, потому что просто не могут себе позволить брать от жизни то, что хотели бы, если бы у них была такая возможность. А если бы могли, то поступали бы как Трамп – воровали, развлекались с детьми на даче Эпштейна и обогащались за счет политики.

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И вот теперь мы видим закономерный жизненный и политический финал таких моральных установок.

Чтобы отвлечь внимание от обвинений в педофилии в начале года Трамп поддался на уговоры премьер-министра Израиля Нетаньяху, что война с Ираном будет небольшой и победоносной. А чтобы преодолеть последствия поражения в Ормузе, бросился в союз с путиным, чтобы сбить хотя бы три цента с цен на нефть.

Ему плевать на моральную сторону вопроса и на то, что спекуляция – это позор. Здесь люди видят далеко идущий сговор с путиным. А на самом деле достаточно просто прочитать книгу "Мастера сделок", где он хвастается собой. Там есть эпизод, где он описывает, как постоянно торгуется. Я торгуюсь за миллион или за три копейки – в ресторане или в магазине – неважно. Главное – урвать. Это доставляет мне удовольствие.

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То есть он сам хвастается своим склонностью к сделкам как добродетелью.

Для многих в этой жизни стыдно торговаться из-за трех копеек. А для него возможность выжать эти три копейки ценнее вашего мнения о нем. И он, кстати, не совсем неправ: в глазах многих в этой жизни подобные ничтожества вовсе не становятся "недостойными рукопожатия" из-за таких "мелочей". А даже наоборот: заслуживают восхищения и уважения.

И вот этим ударом по дизелю, отключением "Старлинков" и разведданных, по сути альянсом с силами зла, Трамп задел уже национальную гордость самого американского народа. Даже его сторонники возмутились, что их выставили беспринципными авантюристами и союзниками сатаны. Их моральное превосходство над всеми народами мира, в которое они верили благодаря Голливуду, продали лысому сатане за канистру дизельного топлива.

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То есть жизненный путь Трампа – он мчится по пенькам, как Янукович, но постоянно спотыкается о коряги и вопросы, которые всегда считал "несущественными".

Вывод: ставка Украины на моральный фактор срабатывает. Еще на Майдане такие, как Парубий – да не угаснет его слава – заложили эту мудрость: "не поддаемся на провокации, не даем себя дискредитировать".

Мораль постоянно недооценивают, но в переломные моменты именно она определяет преимущество.

Американцы и вся западная культура опираются на нарратив о борьбе маленького героя с великими силами зла. Еще со времен древнегреческой драматургии было сформулировано правило, что герой – это не "сильнейший" или "свой" для зрителя, а тот, у кого на своей стороне именно моральная правота. Персонаж может быть "своим" по семье, роду, племени, но героем будет чужой, если он на правильной стороне добра и зла, как эти понятия представляет себе зритель.

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Даже зачаточная мораль московитской цивилизации, чье общество знает лишь отсталый культ силы ("кто сильнее, тот и прав"), выжимает из себя примитивный "рецепт" этой силы:

– За кем правда, тот и сильнее.

Трамп объединил, возглавил и пришел к власти благодаря ядру из американцев, которым на ценности наплевать. Правда, мораль – все это не стоит тех трех долларов, которые можно за них выпросить. И голодранцев из Олобы даже нельзя осуждать: у нас самих еще больше украинцев, которым плевать на ценности.

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Но Трамп этим поворотом в сторону от морали к "более важным делам Америки" нанес американскому народу дорогостоящий ущерб.

И для нас здесь важно, что именно отказ от поддержки Украины стал физическим проявлением этого выбора.

Поэтому для Украины важно не столько мнение Трампа, сколько то, чтобы тема Украины в американском обществе стала вопросом определения твоей моральной позиции. Не просто как способ определить политическую позицию собеседника вопросом "чей Крым?". А: "порядочный ли этот человек? поддерживает ли он Украину?".

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В 1990-х мы видели украинские флаги на митингах в Москве среди тех, кто останавливал танки на улицах. А сейчас мы видим украинские флаги на митингах в США, среди тех, кто протестует против диктатора и "Трампистана".

Но Трамп не зря поднимает "украинский вопрос" в контексте коррупции в окружении Зеленского, его "диктаторства" и фейкового хищения "Томагавков".

Он хорошо понимает, что, согласно Клаузевицу, нужно бить в сердце и душу воина. Вы делаете моральный выбор в пользу Украины? А украинцы коррумпированы. Украина неспособна победить Россию. Зеленский не хочет мира, потому что на войне зарабатывает.

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Трампу плевать на коррупцию Нетаньяху и на то, что тот не хочет мира, за войну коррупционера он платит без проблем. Ему главное – подорвать именно вашу – своих оппонентов – веру "в святую Украину". Нет ничего аморального в том, чтобы предать украинцев, нет ничего аморального в том, чтобы подыграть аморальному диктатору путину, который захватит и уничтожит ваших украинцев, ведь ваши украинцы тоже аморальны. А ваши смешные "ценности" сами украинцы топчут ногами, потому что у них президент-диктатор. И вы просто идиоты, которые упускают шикарную возможность наварить реальную ценность – любимые три рубля.

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А путин в углу сцены этого мирового театра, как дьявол с контрактом о продаже души, который нужно подписать кровью.

Все это сейчас – мировая моральная дискуссия.

Персонажи на сцене произносят реплики, но важно именно то, что скрыто в подтексте, а не на поверхности.

И прямо сейчас антиукраинская идеологическая волна последних лет начинает сдавать позиции. Хорошие герои начинают брать верх.

Окружение Трампа завело США и мир не туда. "Более важные дела в мире" вместо поддержки Украины стоили американцам потери морального превосходства в мире, уважения в чужих и своих глазах, а также реальных долларов, которые каждая семья может потрогать руками на заправках и в магазинах.

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И из-за этого рейтинг Трампа и республиканцев мчится ко дну.

Вот это для нас гораздо важнее каких-то там обид Рыжего и его выходок на закате карьеры.

Этот закон развития человеческих сообществ в очередной раз подтверждается на наших глазах, и его важно усвоить. Ведь скоро мы увидим эту картину во Франции и Германии.

Как говорил Черчилль: американцы обязательно выберут правильный вариант, но сначала перепробуют все остальные.

Нам остается лишь самим не сбиваться с правильного пути добра и зла.

И не помогать оппонентам аргументами против нас.

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