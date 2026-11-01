Пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Потери России в УкраинеСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаЗа хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБРЗа хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБРОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовЦена на Tesla Model YУкраинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной моделиНаходился в розыске: во Львове задержали и доставили в ТЦК активиста СтахиваНаходился в розыске: во Львове задержали и доставили в ТЦК активиста СтахиваВ Украине готовятся сносить домаОтселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, кто будет принимать решение о сносе домовВ российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видеоВ российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видеоЛидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организациейЛидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организациейСамый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый светСамый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый светИмеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибуналаИмеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответ

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,2 т.
Пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответ
Дональд Трамп во время одной из встреч с Владимиром Зеленским. Иллюстративное фото

Следующий саммит лидеров G20 состоится 14-15 декабря этого года. Принимать его будут США, которые в этом году председательствуют в Группе двадцати.

На саммит в Майами может получить приглашение и президент Украины Владимир Зеленский. Его американский коллега уверяет, что мог бы отправить такое приглашение, несмотря на ухудшение отношений между главами двух государств. Ответ Трампа на вопрос журналистов опубликовали в официальном аккаунте Белого дома в сети Х Rapid Response 47.

Трамп не возражает против приезда Зеленского на саммит G20

Отношение Трампа к идее пригласить Зеленского на декабрьский саммит в Майами удалось прояснить во время общения президента США с журналистами.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
13,8 т.
"Ни шагу назад": Стубб рассказал, какие два послания передал Путину от Зеленского
13,8 т.
"Ни шагу назад": Стубб рассказал, какие два послания передал Путину от Зеленского
Анна ЯкубецАнна Якубец
3,1 т.
"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео
3,1 т.
"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
2,8 т.
"Концепция работает": брат Вэнса объяснил, почему Путин не применит ядерное оружие в войне с Украиной
2,8 т.
"Концепция работает": брат Вэнса объяснил, почему Путин не применит ядерное оружие в войне с Украиной

Главу Белого дома представители СМИ спросили, пригласит ли он Зеленского на саммит, куда уже пригласил российского диктатора Владимира Путина.

" Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем", – заявил в ответ Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп публично набросился на друга Украины Роберта Де Ниро, который призвал его "избавиться" от него.

Глава государства позволил себе унижать актера, назвал его "больным и сумасшедшим" и высказал свое "компетентное" мнение о "чрезвычайно низком уровне IQ" у Де Ниро.

Похожие темы
Саммит G20 в СШАУкраинаСШАДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!