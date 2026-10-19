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"Является ли Украина союзником?" Министр финансов США трижды уклонился от ответа. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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"Является ли Украина союзником?" Министр финансов США трижды уклонился от ответа. Видео
Скотт Бессент в эфире программы Meet the Press. Источник: Скриншот видео NBC News

Министр финансов США Скотт Бессент трижды уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли Украина союзником Соединенных Штатов Америки. Впрочем, он отметил, что именно Киев, а не Москва, получает военную поддержку от Вашингтона.

Об отношениях с Украиной представитель команды Дональда Трампа высказался в воскресенье, 18 октября, в эфире NBCNews. Журналисты отметили, что это интервью состоялось на фоне эскалации напряженности между американским президентом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Бессента, США поддерживают Украину тремя ключевыми способами. Речь идет о разведывательных данных, спутниковом интернете Starlink и программе PURL – разрешении другим странам НАТО закупать американское оружие для перепродажи украинской стороне.

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"Мы предоставляем три разных вида помощи... Украине, и именно это вы делаете для союзника. Мы не предоставляем этого России", – сказал глава Минфина, когда его во второй раз спросили, считает ли Вашингтон Украину своим союзником.

На третий вопрос министр просто ответил: "Я не государственный секретарь. Я не президент".

Также Бессент обвинил Европу в недостаточной поддержке Киева, напомнив, что Зеленский просил у них системы ПВО и ПРО Patriot. "У европейских членов НАТО их достаточно. Почему они не предлагают свои Patriot?" – сказал он.

"Президент Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ошибочную бинарную систему, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем определенного переговорного урегулирования. И Трамп работает над этим каждый день", – заявил Бессент.

Как писал OBOZ.UA, 18 октября в интервью американскому телеканалу NBC News Владимир Зеленский сказал, что надеется, что Дональд Трамп пересмотрит свое отношение к Украине и к России. По его мнению, нынешний курс американского лидера является ошибочным и не принесет пользы ни Киеву, ни Вашингтону.

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