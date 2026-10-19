"Является ли Украина союзником?" Министр финансов США трижды уклонился от ответа. Видео

Министр финансов США Скотт Бессент трижды уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли Украина союзником Соединенных Штатов Америки. Впрочем, он отметил, что именно Киев, а не Москва, получает военную поддержку от Вашингтона.

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Об отношениях с Украиной представитель команды Дональда Трампа высказался в воскресенье, 18 октября, в эфире NBCNews. Журналисты отметили, что это интервью состоялось на фоне эскалации напряженности между американским президентом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Бессента, США поддерживают Украину тремя ключевыми способами. Речь идет о разведывательных данных, спутниковом интернете Starlink и программе PURL – разрешении другим странам НАТО закупать американское оружие для перепродажи украинской стороне.

"Мы предоставляем три разных вида помощи... Украине, и именно это вы делаете для союзника. Мы не предоставляем этого России", – сказал глава Минфина, когда его во второй раз спросили, считает ли Вашингтон Украину своим союзником.

На третий вопрос министр просто ответил: "Я не государственный секретарь. Я не президент".

Также Бессент обвинил Европу в недостаточной поддержке Киева, напомнив, что Зеленский просил у них системы ПВО и ПРО Patriot. "У европейских членов НАТО их достаточно. Почему они не предлагают свои Patriot?" – сказал он.

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"Президент Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ошибочную бинарную систему, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем определенного переговорного урегулирования. И Трамп работает над этим каждый день", – заявил Бессент.

Как писал OBOZ.UA, 18 октября в интервью американскому телеканалу NBC News Владимир Зеленский сказал, что надеется, что Дональд Трамп пересмотрит свое отношение к Украине и к России. По его мнению, нынешний курс американского лидера является ошибочным и не принесет пользы ни Киеву, ни Вашингтону.

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