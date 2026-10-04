Да, именно два. Первый уже ведет европейская Украина. Россия же, по данным разведок, хочет открыть второй

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Только выглядеть он будет не так, как рисует воображение.

Танковых колонн на Вильнюс не будет.

Второй фронт уже открыт — Европа просто отказывается называть его войной.

Факты последних месяцев

1. Дрон со взрывчаткой попадает в крыло украинского Ан-124 в аэропорту Лейпцига — и Германия впервые официально называет виновника: Россия.

2. Крылатая ракета Х-101 пролетает сто километров вглубь Польши.

3. Взрыв на железной дороге Варшава — Люблин, на маршруте поставок в Украину.

4. Британские суды выносят приговоры поджигателям, завербованным российскими спецслужбами через Telegram.

5. Добавьте к этому серию обрывов кабелей в Балтийском море и срезанные на прошлой неделе камеры на латвийской границе — исполнителей там пока не назвали, но почерк один.

Глава МИД Польши Сикорский точно сказал: действия России "стали кинетическими".

Немецкий министр внутренних дел формулирует это иначе: "Мы не в состоянии войны, но каждый день — мишень гибридной войны".

Институт изучения войны назвал это мучительной попыткой отрицать реальность.

Здесь я согласен с американцами.

Чего хочет Россия?

Не Нарвы и не Сувалки, как считают некоторые. Цель — доказать, что статья 5 НАТО не работает. Что коллективная оборона — это не автоматизм, а долгие переговоры испуганных столиц.

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Подорви веру в статью 5 — и НАТО прекратит своё существование без единого выстрела по Брюсселю.

Дроны, диверсии, агентура, "дружественные" партии — инструменты этой единственной операции.

Как может выглядеть эскалация?

Если проанализировать оценки разведок Дании, Эстонии, Литвы, Германии и доклады ISW, можно построить вероятные сценарии до 2029 года.

Датская военная разведка 24 сентября предупредила об атаках "с высоким риском жертв" уже в ближайшие месяцы.

Ограниченная "проба" статьи 5 — наша оценка вероятности 20%.

Удар по логистическому хабу снабжения Украины.

Или крымский вариант: "зеленые человечки" без опознавательных знаков в Нарве или Латгалии.

Главные истории дня

Расчет не на захват территории, а на спор внутри НАТО: "А точно ли это Россия? А точно ли это статья 5?".

Пока столицы спорят — цель достигнута.

Оговорюсь: Крым-2014 там не повторить. В России на полуострове стояли 20 тысяч легальных штыков, а Киев решил не стрелять.

Прибалтика урок усвоила: с людьми с оружием без опознавательных знаков будут действовать, надеюсь, сразу, без юридических дискуссий.

Ловушка атрибуции нацелена не на Таллинн — на Берлин и Рим.

Операция против Прибалтики – вероятность 7% сегодня.

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Но 20–25 %, если войну в Украине заморозят на условиях Москвы, а США продолжат выводить войска.

Датчане подсчитали: после замораживания России потребуется около 6 месяцев для локальной войны против соседа и около 2 лет — для региональной войны на Балтике.

Сможет ли Россия это вытянуть?

Для крупной войны – нет. Для короткого удара – да.

Посмотрим на цифры.

Военные расходы составили около 10 % ВВП.

Дефицит бюджета, по оценке украинской СЗР, уже превысил ликвидные резервы.

Набор контрактников просел, а в танковых хранилищах осталось ~1 650 машин, пригодных к восстановлению.

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Но именно сейчас слабость делает Кремль более опасным: к 2030 году перевооруженная Европа станет для него непосильной задачей, а значит, действовать нужно раньше.

Более того, сегодня и США слабы: они израсходовали критические запасы ракет и оружия в странной войне с Ираном. И это создает мотивацию для Пекина, который завершит перевооружение в 2027 году.

Ослабевающий игрок с ядерным оружием — повод не расслабляться, а готовиться.

Что это означает для Украины?

Во-первых.

Украинский фронт — это и есть оборона Европы.

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Каждый месяц, который Силы обороны удерживают Россию, откладывает переброску её войск в Прибалтику.

Мы являемся первым эшелоном сдерживания НАТО, не будучи членами НАТО.

Во-вторых.

"Мирное соглашение" без ограничений на восстановление российской армии — это не мир, а перенос войны в Прибалтику с отсрочкой на два года.

Партнерам об этом нужно говорить прямо, приводя цифры их же разведок.

В-третьих.

У Украины есть то, чего нет ни у кого в Европе: опыт и технологии отражения тысяч дронов в месяц.

Сбивать "герань" за 30 тысяч долларов ракетой за миллионы Европа не сможет с экономической точки зрения.

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Дешевые перехватчики, обученные расчеты, совместное производство – наш продукт и наш пропуск в архитектуру европейской безопасности. Это не просьба – это предложение.

Так выдержит ли Европа?

Выдержит при одном условии: если отреагирует на второй фронт как на войну, а не как на криминальную хронику.

Заранее согласованная реакция на провокацию, ПВО над логистикой, защита заводов и железных дорог — и "проба статьи 5" теряет для Кремля смысл.

Каждый безнаказанный тест — 2008, 2014 — Россия воспринимала как приглашение к следующему.

И делала следующий шаг. Сейчас, похоже, идет такая подготовка.