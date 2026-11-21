Последние переговоры, прошедшие 19.11 в Берлине, показали, что европейцы колеблются, а заявление Мерца о возможности снятия санкций – лучшее тому подтверждение). Украинцам готовятся предложить референдум

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1. Последние переговоры США-ЕС-Украина прошли под лозунгом: снимайте санкции и давайте на саммите G-20 подписывать мир (точнее, какой-то проект этого мира), и пока остается неопределенным главный вопрос: продолжатся ли боевые действия на период дальнейших переговоров.

2. Европейцы переживают из-за трех вещей:

- усиление РФ после войны и возможная война через несколько лет (проще говоря, нет доверия к НАТО);

- Нет консенсуса по поводу будущего финансирования Украины и вступления Украины в ЕС;

- Нет понимания, что делать с замороженными активами (обсуждается формула разморозки);

3. Что касается требований России, то здесь ничего нового:

- сокращение армии (что неизбежно в силу финансовых проблем, и главный вопрос не само сокращение, а насколько она будет сокращена);

- Запрет на дальнобойное оружие и ряд других видов вооружений, что на самом деле является самым важным вопросом;

- Линия разграничения (выход из Донбасса остается главным требованием !россиян);

- Возвращение русского мира (российская партия, российская церковь и т.д.).

4. Украине предлагают провести референдум и закрепить его результаты законом. При этом США предоставляют нам гарантии на уровне 5-й статьи НАТО.

5. Если подытожить: ничего нового, если не считать, что ЕС начала колебаться и процессы ускорились.

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