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Может ли парламент перенести работу во Львов: Стефанчук дал разъяснения

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read1 мин
icon 21,1 т.
Может ли парламент перенести работу во Львов: Стефанчук дал разъяснения
Руслан Стефанчук заявил, что парламент продолжит работать в Киеве.
Источник: Коллаж OBOZ.UA/Getty/Facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховная Рада не планирует переносить свою работу из столицы во Львов. Парламент продолжит работать в Киеве, пока будет такая возможность.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что Верховная Рада работает в столице с первого дня полномасштабной войны.

Где будет работать Верховная Рада

Стефанчук заявил, что украинский парламент и в дальнейшем будет работать в здании на улице Грушевского, 5 в Киеве. По его словам, менять место работы Верховной Рады пока не планируют.

Может ли парламент перенести работу во Львов: Стефанчук дал разъяснения

Верхова Рада

Источник: Getty

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"Украинский парламент работал с первого дня войны, и пока будет такая возможность, будет работать в здании на улице Грушевского, 5. На этом точка", — сказал председатель парламента.

Стефанчук также призвал не распространять слухи о возможном переезде Верховной Рады во Львов.

Может ли парламент перенести работу во Львов: Стефанчук дал разъяснения

Руслан Стефанчук

Источник: rada.gov.ua

Напомним, в Верховной Раде оборудовали альтернативный зал в подвальном помещении, где депутаты смогут продолжать заседания и голосовать во время длительных воздушных тревог. В то же время Руслан Стефанчук подчеркнул, что о эвакуации или переезде парламента речи не идет – депутаты продолжат работать в Киеве.

Как писал OBOZ.UA, Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания с 17 сентября по 13 октября. При этом перерыв не будет означать полного прекращения работы парламента: в этот период депутаты продолжат работать в комитетах и участвовать в других парламентских мероприятиях.

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