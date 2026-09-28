Верховная Рада не планирует переносить свою работу из столицы во Львов. Парламент продолжит работать в Киеве, пока будет такая возможность.

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Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что Верховная Рада работает в столице с первого дня полномасштабной войны.

Где будет работать Верховная Рада

Стефанчук заявил, что украинский парламент и в дальнейшем будет работать в здании на улице Грушевского, 5 в Киеве. По его словам, менять место работы Верховной Рады пока не планируют.

"Украинский парламент работал с первого дня войны, и пока будет такая возможность, будет работать в здании на улице Грушевского, 5. На этом точка", — сказал председатель парламента.

Стефанчук также призвал не распространять слухи о возможном переезде Верховной Рады во Львов.

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Напомним, в Верховной Раде оборудовали альтернативный зал в подвальном помещении, где депутаты смогут продолжать заседания и голосовать во время длительных воздушных тревог. В то же время Руслан Стефанчук подчеркнул, что о эвакуации или переезде парламента речи не идет – депутаты продолжат работать в Киеве.

Как писал OBOZ.UA, Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания с 17 сентября по 13 октября. При этом перерыв не будет означать полного прекращения работы парламента: в этот период депутаты продолжат работать в комитетах и участвовать в других парламентских мероприятиях.

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