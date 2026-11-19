Открытое обращение к Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу

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Господин Президент!

Мы обращаемся к Вам не с просьбой о милости и не с требованием, чтобы Америка воевала вместо Украины.

Мы обращаемся к Вам с вопросом, от которого зависит не только будущее Украины, но и авторитет Соединенных Штатов в мире:

Должна ли Америка держать свое слово?

В 1994 году Украина сделала то, чего от нее добивались Соединенные Штаты и другие ядерные державы.

Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства и ликвидировала свой ядерный потенциал.

Это было не одностороннее решение Украины.

Это была международная договоренность.

5 декабря 1994 года Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и россия подписали Будапештский меморандум.

США подтвердили уважение к независимости, суверенитету и существующим границам Украины и обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности Украины. В 2014 году Государственный департамент США сам официально заявил, что именно эти обязательства были частью договоренностей, на которых Украина отказалась от ядерного оружия.

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Украина свое слово сдержала.

А россия – вероломно нарушила.

Именно поэтому сегодня вопрос стоит не так:

"Должна ли Америка помогать Украине?"

Вопрос стоит иначе:

"Что должна сделать Америка после того, как государство, которое она убедила отказаться от ядерного оружия, стало жертвой агрессии против его суверенитета и территориальной целостности?"

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ЭТО УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ВОПРОС УКРАИНЫ

Американское законодательство прямо подтверждает ответственность США по Будапештскому меморандуму и определяет политику США по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главные истории дня

Действующая редакция американского закона 22 U.S.C. §8902 прямо говорит о подтверждении приверженности США Будапештскому меморандуму и о необходимости не допускать подрыва независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Следовательно, это не только исторический документ 1994 года.

Это также вопрос американской политики и американского права.

И здесь возникает принципиальный вопрос к вашей администрации:

Может ли Соединенное Королевство, Соединенные Штаты или любое другое государство договариваться с агрессором о передаче ему территории суверенного государства, не имея на это права собственника этой территории?

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Украинский ответ однозначен:

Нет.

Крым – не американский актив.

Донбасс – не американский актив.

Запорожье, Херсон, Луганщина, Донецкая область – не предмет американо-российской торговли.

Это территория Украины.

Ее статус не может быть определен третьими государствами за спиной украинского народа.

А ТЕПЕРЬ – 2024 ГОД

Есть еще один документ, который невозможно просто вычеркнуть из истории.

13 июня 2024 года Соединенные Штаты и Украина заключили десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности.

В нем США подтвердили поддержку обороны суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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В статье V прямо зафиксировано: Украина не будет в безопасности, пока ее суверенитет и территориальная целостность не будут полностью восстановлены посредством справедливого мира, который уважает ее права согласно международному праву и Уставу ООН.

Это чрезвычайно важно.

Потому что снова речь идет уже не о 1994 годе.

Это документ, подписанный через тридцать лет после Будапешта.

И он подтвердил ту же фундаментальную позицию:

Украина имеет право на суверенитет и территориальную целостность.

МЫ НЕ ПРОСИМ АМЕРИКУ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

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Хотя формулу обеспечения территориальной целостности Украины должна выбирать сама Америка, которая может и вступить непосредственно, чтобы дать отпор агрессии.

А сейчас мы просим о другом.

Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты не превращали агрессию в способ получения территориальных дивидендов.

Мы просим не легализовать принцип:

"Кто захватил силой – тот и получил".

Потому что если этот принцип победит в Украине, он не остановится в Украине.

Тогда любой диктатор в мире получит простой урок:

вооружайся, нападай, захватывай территорию, а затем дождись переговоров – и великие державы помогут оформить результат агрессии как "мир".

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Это будет поражением не только Украины.

Это будет поражением американской системы международной безопасности.

ГОСПОДИН ТРАМП, ЕСТЬ ОДНА ОСОБЕННО ВАЖНАЯ ВЕЩЬ

Вы говорите о сделках.

Вы говорите о справедливости для Америки.

Вы говорите о том, что Америка больше не должна заключать невыгодные сделки.

Мы с этим согласны.

Именно поэтому просим Вас посмотреть на украинский вопрос через американскую призму.

Какова была цена украинского ядерного разоружения для Америки, по ее же инициативе?

Украина отдала чрезвычайно дорогой ядерный потенциал.

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Америка получила укрепление глобального режима нераспространения.

Украина выполнила свою часть.

Теперь мир смотрит на Америку.

И спрашивает:

Что получила Украина взамен?

Если ответом станет:

"Она получила документ, который можно забыть, когда меняется политическая конъюнктура", –

это станет катастрофическим сигналом для всего мира.

Потому что тогда следующее государство, которое Вашингтон будет убеждать отказаться от ядерного потенциала, будет иметь полное право спросить:

"Зачем нам верить Америке?"

ИМЕННО ПОЭТОМУ УКРАИНА ПРЕДЛАГАЕТ НЕ СЛОВА, А ДЕЙСТВИЯ

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Мы призываем Вас:

Первое. Публично подтвердить, что Соединенные Штаты признают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают силовой захват украинских территорий законным.

Второе. Подтвердить, что будущий мир не может быть юридическим оформлением территориальной агрессии.

Третье. Не заключать никаких соглашений о территориях Украины без свободного и непосредственного согласия самой Украины.

Четвертое. Использовать политические, экономические и дипломатические возможности Соединенных Штатов для того, чтобы агрессор не получил вознаграждение за применение силы.

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Пятое. Привлечь Конгресс США к выработке долгосрочной американской политики в отношении Украины.

Шестое. Поставить перед американским обществом честный вопрос:

Может ли Америка убеждать государства отказываться от ядерного оружия, если после этого их территории могут стать предметом торга с агрессором?

И МЫ ОБРАЩАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО К ВАМ

Мы обращаемся к Сенату Соединенных Штатов.

К Палате представителей.

К американским ветеранам.

К американским юристам.

К американским дипломатам.

К американским гражданам.

Потому что этот вопрос уже давно вышел за пределы Украины.

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Это вопрос американской репутации.

Это вопрос международного права.

Это вопрос будущего системы нераспространения ядерного оружия.

И, наконец, это вопрос простого принципа:

ДОЛЖНА ЛИ АМЕРИКА ДЕРЖАТЬ СВОЕ СЛОВО?

Мы верим, что должна.

Именно поэтому мы обращаемся к Америке не со словами:

"Пожалейте Украину".

Мы говорим:

"Уважайте право".

Не потому, что Украина слаба.

А потому, что без права сильные всегда смогут уничтожить слабых.

Украинцы уже заплатили чрезвычайно высокую цену за свое доверие.

Мы отдали ядерное оружие.

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Мы открыли свою территорию для международного контроля.

Мы выполнили взятые на себя обязательства.

Мы много лет строили отношения с Соединенными Штатами как с государством, для которого слово имеет значение.

Теперь пришло время проверить не Украину.

Пришло время проверить слово Америки.

Господин президент Трамп!

Вы можете войти в историю как президент, заключивший еще одно политическое соглашение.

А можете войти в историю как президент, который сказал:

АМЕРИКА НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОЕГО СЛОВА.

Украина не просит Вас воевать за нее. Хотя имеет на это полное право.

Украина просит Вас не позволить силой переписать закон.

Не продавайте Украину.

Не продавайте американское слово.

Не продавайте принцип, на котором держится международная безопасность.

Помогите создать мир, в котором агрессия не вознаграждается.

Это будет выгодно Украине.

Это будет выгодно Америке.

И это будет выгодно всему цивилизованному миру.

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