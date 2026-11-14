Будут ли Трамп, Путин и Си Цзиньпин говорить об Украине: в Белом доме дали ответ

Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений. В то же время в Вашингтоне не ожидают, что переговоры трех лидеров будут касаться войны России против Украины.

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Также Трамп не планирует проводить отдельную личную встречу с Путиным или обсуждать доступ Украины к спутниковой связи SpaceX. Об этом сообщили представители администрации США во время разговора с журналистами Reuters.

О чем Трамп будет говорить с Путиным и Си Цзиньпином

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что американский президент поднимет вопрос сокращения ядерного оружия в мире. По ее словам, Трамп считает распространение такого оружия крайне опасным.

"Он обсудит сокращение ядерного оружия в мире, распространение которого, по мнению президента Трампа, крайне опасно", – сказала Вейлс во время телефонного разговора с журналистами.

Встреча должна состояться в четверг в Китае на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Трамп отправится в четырехдневную поездку по Азии в понедельник, которая также предусматривает остановку на Филиппинах.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон не рассчитывает на достижение каких-либо договоренностей по ядерной проблеме во время этой встречи.

"Это сложная тема для Китая, но мы считаем, что Китаю пора, так сказать, сесть за стол переговоров и начать взрослые разговоры о взрослых вещах", – заявил чиновник.

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Он добавил, что встреча может стать началом продуктивного диалога в будущем.

Китай не хочет обсуждать ядерное оружие

Неоднократные заявления Трампа о намерении посвятить встречу трех лидеров сокращению ядерных арсеналов вызвали недовольство Пекина. Китай принимает саммит, основное внимание которого сосредоточено на торговле и коммерции, и отверг попытки обсуждать ядерное оружие вместе с Россией и США.

Пекин на протяжении многих лет отказывался от прямого диалога с Вашингтоном по своей ядерной программе. Китайская сторона считает, что из-за значительно более крупных арсеналов Россия и Соединенные Штаты должны вести такие переговоры непосредственно между собой.

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Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия обладает наибольшим количеством хранящихся ядерных боеголовок. На втором месте находятся США, а на третьем – Китай.

В то же время в этом году истек срок действия нового Договора о сокращении стратегических вооружений между Соединенными Штатами и Россией. Сейчас неизвестно, готовы ли Москва и Пекин начать диалог с Трампом о сокращении ядерных арсеналов.

Посольства Китая и России в Вашингтоне не сразу ответили на отправленные по электронной почте запросы о комментариях.

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Почему Украину не планируют обсуждать

По словам представителя администрации США, Трамп также поднимет вопрос войны США и Израиля против Ирана. Однако обсуждение войны России против Украины, как ожидается, не войдет в повестку встречи.

"В последнее время у нас было много встреч с россиянами, но Китай на самом деле не является частью этого процесса, поэтому обсуждение Украины в рамках этих встреч неуместно", – пояснил источник.

Также американский президент не планирует отдельно встречаться с Путиным. Не ожидается и обсуждения доступа Украины к услугам спутниковой связи, которые предоставляет компания SpaceX Илона Маска.

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Сам Маск присоединится к Трампу во время поездки в Китай, однако не будет присутствовать на встрече американского президента с Си Цзиньпином и Путиным.

Кроме того, по словам чиновника, Трамп не планирует встречаться во время азиатского турне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Напомним, в Кремле допустили возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Одной из тем потенциальных переговоров могло стать завершение войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, в Китае прокомментировали информацию о возможной трехсторонней встрече Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Там заявили, что не располагают информацией о возможной встрече.