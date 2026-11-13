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Будет ли гуманитарная миссия для Константиновки: Лубинец дал ответ

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,4 т.
Будет ли гуманитарная миссия для Константиновки: Лубинец дал ответ
Дмитрий Лубинец. Источник: OBOZ.UA

Украинская сторона пока не располагает информацией о подготовке гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области. Этот город даже не рассматривали среди потенциальных населенных пунктов для проведения такой операции.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Омбудсмен объяснил, что организация гуманитарной миссии в Константиновке потребует значительного времени из-за сложной ситуации с безопасностью и интенсивного минирования территории.

Константиновку пока не рассматривают для гуманитарной миссии

По словам Дмитрия Лубинца, украинской стороне сейчас ничего не известно о каких-либо наработках по проведению гуманитарной миссии в Константиновке. Город даже не фигурировал среди населенных пунктов, которые могли бы стать местом реализации такой инициативы.

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"На сегодня мне неизвестно о наработках по такой миссии. Константиновка даже не звучала среди потенциальных населенных пунктов, которые мы могли бы обсуждать для ее реализации", – сказал омбудсмен.

В то же время, как отметил Лубинец, в его распоряжении есть другой список населенных пунктов Херсонской области, в отношении которых можно обсуждать проведение гуманитарной инициативы.

На подготовку гуманитарной миссии в Константиновке понадобятся месяцы

Основным препятствием для проведения гуманитарной миссии в Константиновке является масштабное минирование территории. По словам омбудсмена, оно происходит практически ежедневно – к этому активно привлекаются российские военные.

Из-за этого любая гуманитарная операция в городе потребует предварительного обеспечения режима тишины и проведения необходимых работ по разминированию. Без выполнения этих условий организовать безопасный доступ в город будет невозможно.

Лубинец также подчеркнул, что пяти дней недостаточно даже теоретически для проведения необходимого разминирования Константиновки. По его оценке, подготовка может занять до нескольких месяцев.

"Но я не думаю, что пять дней – это срок, за который даже теоретически нельзя провести необходимое разминирование в Константиновке. Считаю, что времени потребуется значительно больше. От нескольких недель до нескольких месяцев", – отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, российский диктатор Путин на встрече с Виткоффом и Кушнером в Москве 12 ноября предложил организовать "гуманитарную миссию" в Константиновке, за которую бои идут уже более года. Он заявил, что Россия якобы контролирует Константиновку и готова создать безопасные условия для эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины отреагировали на циничную "инициативу" Путина организовать так называемую "гуманитарную миссию" в Константиновке и провести ее по опыту оккупированной Олешки. В Зеленского напомнили, что российская сторона уже использовала гуманитарную операцию в Олешках как прикрытие для ввода техники в город. Теперь Путин хочет использовать "гуманитарную миссию" в Константиновке для ротации своих войск и переброски военной техники, повторив олешковский сценарий.

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