Еще раз о том, почему Украине категорически нельзя подписывать никаких соглашений с людьми Трампа, а нужно привлечь Конгресс к участию в переговорах.

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Легитимность Трампа как минимум очень "ограничена". Я бы сказал, ее уровень критически низкий. Близок к нулю.

Для Украины это не какая-то абстракция.

В следующем году Трамп может столкнуться с серией жестких расследований и даже третьим импичментом. Лидер, который борется за собственное выживание в Капитолии, не способен быть гарантом каких-либо международных договоренностей.

Все его наследие может быть полностью обнулено. В США все, что президент подписывает единолично, без ратификации Конгрессом, следующий хозяин Белого дома может отменить одним росчерком пера в первый же день на посту – как Трамп сам поступал с соглашениями Обамы и Байдена.

Тогда как уступки со стороны Украины могут остаться необратимыми или такими, что их будет очень трудно отыграть назад.

Согласно Конституции США, только ратифицированный Сенатом международный договор приобретает статус "высшего закона страны" наравне с федеральными законами, поэтому следующий президент не может отменить его единолично.

Нужно привлечь Конгресс уже на этапе обсуждения любого соглашения, потому что это гарантирует отсутствие "предательства". Для ратификации договора в Сенате нужны две трети голосов. Это означает, что ни один пункт не пройдет без согласия демократов и традиционных республиканцев, которые никогда не подпишутся под капитуляцией Украины.

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Кроме того, Конгресс – это не темная комната, где два бизнесмена из окружения Трампа могут выкручивать руки без свидетелей. Экспертиза в комитетах Сената и Палаты представителей проходит публично, под прицелом СМИ и специалистов по национальной безопасности. Протащить туда тайные уступки Кремлю или пустые "будапештские" обещания под софитами Капитолия просто невозможно.

Никаких кулуарных переговоров. Уже сейчас Украина должна обратиться к представителям будущего большинства в Конгрессе с просьбой потребовать открытой экспертизы каждого пункта договоренностей.

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Еще раз подчеркну, насколько "ограничена" легитимность Трампа:

– Ни один другой президент не подвергался процедуре импичмента дважды. То, что партийная дисциплина сохранила за ним кресло, не смывает самого клейма. Статьи обвинения против него касались куда более глубоких посягательств на саму основу государства, чем статьи против Билла Клинтона или Эндрю Джонсона.

– За всю 237-летнюю историю президентства в США Трамп стал первым и единственным главой государства, чье поведение дало судам и конституционалистам основания применить против него норму, написанную для мятежников Гражданской войны. В итоге ее не применили лишь по процедурной причине. Но ни один суд никогда не оправдал его по существу обвинений в участии в попытке переворота 6 января 2021 года.

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– Ни одно враждебное государство не проводило столь комплексную, технологичную и масштабную спецоперацию в пользу одного из кандидатов во время выборов. В случае с Трампом это произошло дважды. Причем во втором случае речь вообще идет о гибридной атаке на Америку – через рукотворный "миграционный кризис". По крайней мере, в 2016 году штаб Трампа "приветствовал" российское вмешательство и рассчитывал получить от него электоральную выгоду. Это установленный факт. Трамп и его окружение более сотни раз публично ссылались на материалы, похищенные российской военной разведкой.

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– Его политика в отношении Украины не просто "плохая", что было бы лишь нашей субъективной оценкой, она противоречит законам и стратегическим решениям самого американского парламента, который годами на двухпартийном уровне принимал акты в поддержку суверенитета Украины и непризнания российских аннексий. Когда президент последовательно действует вопреки интересам собственной страны, вопреки решениям своего Конгресса, вопреки международному праву – и при этом его шаги с удивительной точностью совпадают с желаниями Кремля, не является ли это косвенным доказательством того, что он все же скомпрометирован? Не знаю, как это лучше перевести.

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Если добавить сюда целый шлейф скандалов – сексуальных и коррупционных, дело о похищении секретных документов, фонтан незаконных решений, – то перед нами предстает президент с хроническим, критически низким дефицитом легитимности.

До недавнего времени все эти вещи несколько парадоксальным образом работали на него. Хотя не таким уж и парадоксальным. Это всего лишь классический эффект "иллюзии всемогущества" или "ауры безнаказанности", когда нарушение правил воспринимается не как слабость, а как доказательство того, что этому человеку "все дозволено" и его невозможно остановить. Словно его никакая пуля не берет.

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Когда человек переживает два импичмента, избегает судов, игнорирует 14-ю поправку и возвращается в Белый дом, у многих, особенно у тех, кто привык к авторитарным реалиям, включается страх: "Если его не смогла остановить даже сама Америка со своими судами и спецслужбами, то куда уж нам спорить? Он – сила природы, надо покориться".

В первые месяцы второго срока шквал указов, угроз тарифами и давления создавал иллюзию, что Трамп окончательно сломал систему сдержек и противовесов и теперь правит как единоличный монарх, слово которого – закон.

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Промежуточные выборы показали, что избиратели устали от хаоса и вернули Конгресс под контроль оппонентов Трампа. Иллюзия "вечного триумфа" рассыпалась: с января он превращается в президента в осаде, которому придется отбиваться от расследований и угрозы нового импичмента.

Сегодня это наваждение рассеялось. Все, того зловещего Трампа уже нет, можно его не бояться. Он стал настолько токсичным, что в Америке уже и крысы побежали с корабля.

Поэтому – никаких кулуарных переговоров с его людьми. Украина должна немедленно от них отказаться.

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